30.10.2017 | 14:18

В понедельник, 30 октября, пензенские автоинспекторы подвели итоги проверок водителей на состояние опьянения. Они проходили в минувшую пятницу и выходные на территории города и области.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 61 водитель, из них 10 водителей - по информации, полученной от граждан», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Цель подобных рейдов, которые проводятся еженедельно, - предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Необходимо указать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - обратились к пензенцем в Госавтоинспекции.

Пьяного водителя привлекут к ответственности: в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ его ждут штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.