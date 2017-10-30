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Общество | За выходные пензенцы сообщили в ГИБДД о 10 пьяных водителях

30.10.2017|14:18
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В понедельник, 30 октября, пензенские автоинспекторы подвели итоги проверок водителей на состояние опьянения. Они проходили в минувшую пятницу и выходные на территории города и области.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 61 водитель, из них 10 водителей - по информации, полученной от граждан», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Цель подобных рейдов, которые проводятся еженедельно, - предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Необходимо указать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - обратились к пензенцем в Госавтоинспекции.

Пьяного водителя привлекут к ответственности: в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ его ждут штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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Гость|30.10.2017 14:45|

Когда ГИБДД наведёт порядок на Кулакова 1 у подъездов в зоне действия знака "Пешеходная зона"? По вашему это нормально что когда я открываю дверь подъезда мне бибикают чтобы я не мешал проезду?

Гость|30.10.2017 14:51|

Гость писал(a):

Когда ГИБДД наведёт порядок на Кулакова 1 у подъездов в зоне действия знака "Пешеходная зона"? По вашему это нормально что когда я открываю дверь подъезда мне бибикают чтобы я не мешал проезду?
Согласен! Заделать наглухо там подъезды надо, чтобы местные не мешали проезду

Гость|30.10.2017 15:01|

Гость писал(a):

По вашему это нормально что когда я открываю дверь подъезда мне бибикают чтобы я не мешал проезду?
Нормально. Еще вопросы?

Гость|30.10.2017 15:04|

Гость писал(a):

Нормально. Еще вопросы?
Я бы лично, по капоту бы прошелся так нормально. А стал бы залупаться, отмудохал бы! Еще вопросы?

Гость|30.10.2017 15:07|

Гость писал(a):

Я бы лично, по капоту бы прошелся так нормально. А стал бы залупаться, отмудохал бы! Еще вопросы?
Какой грозный суслик! Не пробовал сказки для детей писать про доблестных рыцарей? И про то как они получают собственным мечом по оралу?

Гость|30.10.2017 15:12|

Гость писал(a):

Нормально. Еще вопросы?
Это призыв к нарушению ПДД?

Гость|30.10.2017 15:12|

Гость писал(a):

Какой грозный суслик! Не пробовал сказки для детей писать про доблестных рыцарей? И про то как они получают собственным мечом по оралу?
Не, не пробовал. Ты попробуй залупиться.

Гость|30.10.2017 15:17|

Гость писал(a):

Не, не пробовал. Ты попробуй залупиться.
Я уже это сделал, если твоего ума суслика не хватает понять.

Гость|30.10.2017 15:22|

Я уже это сделал, если твоего ума суслика не хватает понять.

Суслик - это ты, ибо, я уже отмудохал пачку таких как ты. Просто ты мне не попался. Но ничего, Пенза - город маленький, пересечемся вскорости!

Гость|30.10.2017 15:26|

Гость писал(a):

Суслик - это ты, ибо, я уже отмудохал пачку таких как ты. Просто ты мне не попался. Но ничего, Пенза - город маленький, пересечемся вскорости!
Сусликов мудохаешь? Зоофил чтоле???

Гость|30.10.2017 15:27|

Я бы лично, по капоту бы прошелся так нормально. А стал бы залупаться, отмудохал быибо, я уже отмудохал пачку таких как ты. Просто ты мне не попался. Но ничего, Пенза - город маленький, пересечемся вскорости!

Ну вот и новые уголовные дела в отношении вас будут заведены . Допрыгался суслик ? Заскулиш как пёс .

Гость|30.10.2017 15:29|

Гость писал(a):

Пенза - город маленький, пересечемся вскорости!
Не споткнись по пути - лапку сломаешь.

Гость|30.10.2017 15:29|

Сотрудникам полиции обратить внимание на то что человек признаётся в совершении преступлений . Работайте полицейские ...

Гость|30.10.2017 15:31|

Суслик - это ты, ибо, я уже отмудохал пачку таких как ты. Просто ты мне не попался. Но ничего, Пенза - город маленький, пересечемся вскорости!

Давай сегодня . За базар ответиш ? В 20.00 у Ростка .

Гость|30.10.2017 15:33|

Гость писал(a):

Давай сегодня . За базар ответиш ? В 20.00 у Ростка .
Давай, там и базар рядом.

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Имя: Гость
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