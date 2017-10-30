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Общество | В прокуратуре ждут от пензенцев сообщений о преступлениях

30.10.2017|16:58
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В прокуратуре Пензенской области начинает работу горячая линия для выявления латентных преступлений. Она будет функционировать до конца декабря по будням с 9:00 до 18:00.

«Любой гражданин, обладающий информацией о совершенном или готовящемся преступлении, о котором он ранее не сообщил в силу определенных обстоятельств в правоохранительные органы, а также о противоправных действиях сотрудников таких органов либо их бездействии, может обратиться на горячую линию», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Телефоны горячей линии: 8 (8412) 46-40-27, 46-40-29.

Звонки будут принимать старший прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Яна Владимировна Флерова и прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Георгий Геннадьевич Сумка.

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Гость|30.10.2017 17:15|

В Пензе все лето отсутствовала горячая вода, чем не преступление? Преступник известен, штрафуйте.

Имя: Гость
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