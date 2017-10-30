30.10.2017 | 16:58

В прокуратуре Пензенской области начинает работу горячая линия для выявления латентных преступлений. Она будет функционировать до конца декабря по будням с 9:00 до 18:00.

«Любой гражданин, обладающий информацией о совершенном или готовящемся преступлении, о котором он ранее не сообщил в силу определенных обстоятельств в правоохранительные органы, а также о противоправных действиях сотрудников таких органов либо их бездействии, может обратиться на горячую линию», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Телефоны горячей линии: 8 (8412) 46-40-27, 46-40-29.

Звонки будут принимать старший прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Яна Владимировна Флерова и прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Георгий Геннадьевич Сумка.