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Общество | В Пензе начальник управления Росгвардии проведет личный прием

30.10.2017|11:09
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Во вторник, 21 ноября, начальник Управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов проведет личный прием граждан.

Встреча с посетителями будет проходить с 10:00 до 13:00 в приемной Президента РФ в администрации Железнодорожного района Пензы (ул. Московская, 110, кабинет 119).

«Игорь Владимирович ответит на вопросы и предложения, касающиеся службы в Росгвардии и ее сотрудников. Если гражданин обратился с вопросом, который не входит в компетенцию Росгвардии, ему будет дана консультация о том, в какие органы следует обращаться с данной жалобой или предложением», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

Предварительная запись проводится по телефону 8 (8412) 59-82-74.

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Гость|30.10.2017 11:35|

Все фигня. Вон про Пашкова как знатно лизнули!!! И обсуждение закрыли.

Гость|30.10.2017 11:40|

Вопрос . В Пензенской области есть ОПГ , уголовные авторитеты , кто за городом смотрящий или положенец , воры в законе есть ?

Гость|30.10.2017 11:44|

А откель об этом начальнику сторожей знать?

Гость|30.10.2017 11:54|

А за чем этот прием нужен? Не понятно данное подразделение жалобы и заявление граждан о преступлениях и правонарушениях не рассматривает.

Гость|30.10.2017 12:01|

Личный прием у начальника ОВО ?! И с какими вопросами к этому полковнику обращаться?

Гость|30.10.2017 12:44|

Ну может под охрану чо взять, типа у кого крышы нет.

Имя: Гость
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