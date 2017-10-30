30.10.2017 | 11:09

Во вторник, 21 ноября, начальник Управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов проведет личный прием граждан.

Встреча с посетителями будет проходить с 10:00 до 13:00 в приемной Президента РФ в администрации Железнодорожного района Пензы (ул. Московская, 110, кабинет 119).

«Игорь Владимирович ответит на вопросы и предложения, касающиеся службы в Росгвардии и ее сотрудников. Если гражданин обратился с вопросом, который не входит в компетенцию Росгвардии, ему будет дана консультация о том, в какие органы следует обращаться с данной жалобой или предложением», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

Предварительная запись проводится по телефону 8 (8412) 59-82-74.