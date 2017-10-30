30.10.2017 | 11:43

Прокуратура Сосновоборского района добилась привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском и Никольском районах Камиля Салихова.

Это случилось после того, как были выявлены существенные нарушения должностными лицами отдела требований законодательства при производстве по делу об административном правонарушении.

В декабре 2016 года жители дома № 1а на ул. Кададинской (р. п. Сосновоборск) обратились в прокуратуру с вопросом о правильности начисления им платы за содержание и ремонт. Сотрудники надзорного органа нашли там нарушения требований законодательства о порядке ценообразования и возбудили в отношении директора обслуживающей дом организации административное дело. Оно было направлено на рассмотрение в территориальный отдел управления Роспотребнадзора.

«При рассмотрении дела начальником отдела Камилем Салиховым неоднократно допускались нарушения законодательства, принимались необоснованные решения о прекращении дела, которые отменялись в судебном порядке на основании протеста прокурора района. В итоге сроки рассмотрения административного дела затянулись практически на год.

Эти нарушения не позволили принять законное и обоснованное решение по делу и повлекли его прекращение в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проверка показала, что должностные лица отдела принимали меры, направленные на сокрытие имеющихся нарушений.

Прокурор внес в адрес руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области представление, по результатам рассмотрения которого Камилю Салихову был объявлен выговор.