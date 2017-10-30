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Общество | Руководители города преподали школьникам урок парламентаризма

30.10.2017|16:15
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Насиженные места депутатов городской думы заняли дети: самые активные парни и девушки из всех школ Пензы приняли участие в уроке парламентаризма. Этот термин произошел от французского слова parler, что в переводе означает «говорить».

«Что такое парламентаризм? Кто знает, кто может ответить на это вопрос в целом? Это система государственного устройства, во главе которого стоит парламент, то есть представительный орган. Что является таким представительным органом в нашей стране?» - задал вопрос присутствовавшим заместитель главы г. Пензы Игорь Краснов.

«Этот орган - Федеральное законодательное собрание, оно состоит из Государственной Думы и Совета Федерации», - блеснула знаниями участница мероприятия Яна Макушкина.

Глава города Валерий Савельев рассказал школьникам о структуре местной власти.

«Пензенская городская дума - это представительный орган, администрация города - исполнительный орган. Взаимодействие двух органов власти позволяет добиться определенных результатов в разных направлениях», - подчеркнул депутат.

Школьники вполне парламентским языком задавали вопросы руководителям города, те в меру своей компетенции на них отвечали. Самые активные, грамотные и удачливые из присутствовавших на уроке станут членами молодежного совета при Пензенской гордуме.

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