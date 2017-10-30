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Общество | Прокурор Мокшанского района уволился по собственному желанию

30.10.2017|15:49
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Прокурор Мокшанского района Станислав Беззатеев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Он уволен из органов прокуратуры по приказу от 18 октября.

Станислав Вячеславович родился в 1976 году в Пензе, окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «юриспруденция».

«В органах прокуратуры проходил службу с декабря 2000 года в должностях помощника прокурора Колышлейского района, помощника и заместителя прокурора Мокшанского района, заместителя прокурора Пензенского района, прокурора Малосердобинского района», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Должность прокурора Мокшанского района Станислав Беззатеев занимал с апреля 2015 года.

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Гость|30.10.2017 16:06|

ждем посадок

Гость|30.10.2017 16:11|

Помню прокурор октябрьского района Меликян тоже сначало уволился по собственному желанию , а потом арестовали и посадили.

Гость|30.10.2017 16:14|

с чего вдруг?

Гость|30.10.2017 16:25|

Натворил дел вот и уволился

Гость|30.10.2017 16:27|

В России не бывает честных прокуроров

Гость|30.10.2017 16:28|

А, может быть, пойдет на повышение?

Гость|30.10.2017 16:30|

Гость писал(a):

Гость|30.10.2017 16:28|

А, может быть, пойдет на повышение?

Куды если уволился по собственному.

Гость|30.10.2017 16:51|

Хороший или плохой?

Гость|30.10.2017 16:55|

Был народный прокурор,а сейчас такие не в почете!!

Гость|30.10.2017 17:08|

После окончания педагогического института(!) прокурор.

Чьих кровей будет сей отпрыск?

Гость|30.10.2017 17:10|

Пенсия ему подошла, вот и уволился.

Решил что ему хватит

Гость|30.10.2017 17:13|

Когда пенсия то заявление по собственному желанию не пишут.

Гость|30.10.2017 17:17|

Гость писал(a):

Пенсия ему подошла, вот и уволился.

Решил что ему хватит

Как вене хватило 150 млн?

Имя: Гость
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