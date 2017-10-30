30.10.2017 | 15:49

Прокурор Мокшанского района Станислав Беззатеев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Он уволен из органов прокуратуры по приказу от 18 октября.

Станислав Вячеславович родился в 1976 году в Пензе, окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «юриспруденция».

«В органах прокуратуры проходил службу с декабря 2000 года в должностях помощника прокурора Колышлейского района, помощника и заместителя прокурора Мокшанского района, заместителя прокурора Пензенского района, прокурора Малосердобинского района», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Должность прокурора Мокшанского района Станислав Беззатеев занимал с апреля 2015 года.