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Общество | Прокуратура потребовала снести торговый центр на ул. Карпинского, 33в

30.10.2017|15:31
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Прокурор Ленинского района Пензы направил в суд исковое заявление о сносе самовольно возведенного торгового объекта, расположенного на улице Карпинского, 33в.

Как сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, требования предъявлены к физическому лицу и двум индивидуальным предпринимателям.

В июле суд второй инстанции признал незаконным выданное администрацией Пензы разрешение на возведение магазина площадью 1 943,44 кв. м.

«Кроме того, здание построено с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, поскольку размер санитарно-защитной зоны от спорного объекта до ближайшего жилого дома не соответствует предъявляемым требованиям. При сохранении постройки данное нарушение является неустранимым», - уточнила Светлана Артамонова.

В настоящее время заявление находится на рассмотрении в Ленинском районном суде.

В августе 2016 года прокурорская проверка выявила, что на улице Карпинского незаконно ведется строительство объекта недвижимости площадью около 2 000 кв. м вместо положенных 325 кв. м согласно разрешению.

Застройщика оштрафовали за самострой. Затем он переуступил права по договору аренды земельного участка, и возведение торгового центра продолжилось.

В декабре прокуратура выяснила, что мэрия выдала разрешение на строительство объекта площадью 1 944 кв. м. Причем сносить или демонтировать самовольно построенное здание не планировалось.

Прокурор Ленинского района подал в суд ходатайство о запрете на распоряжение и совершение регистрационных действий в отношении объекта незавершенного строительства и земельного участка, на котором он расположен. Оно было удовлетворено в полном объеме.

Затем прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным разрешения на строительство здания торгового центра. Ленинский районный суд г. Пензы оставил его без удовлетворения. Тогда прокурор принес апелляционное представление на данное решение в судебную коллегию по административным делам Пензенского областного суда.

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Гость|30.10.2017 15:58|

уже почти достроили - а теперь сносить !

Гость|30.10.2017 16:00|

Иначе: прокуратура просит многократно увеличить размер отката за узаконивание данного центра

Гость|30.10.2017 16:19|

Да прокуратура правильно делает,только вот суд против.

Построили незаконно? Незаконно! Чего уж проще.

А судьи кто?..

В другом городе уже бы удовлетворили,а здесь..

Гость|30.10.2017 16:19|

А кто накажет администрацию Пензы за выдачу подобного разрешения? Кто уволен? Причём по статье должен быть уволен.

Гость|30.10.2017 16:19|

Молодцы прокуратура , а то унас депутатам все дозволено , а остальным убрать ларьки в угоду бывшему депутату заксобрания . Вот так , страна одна , а люди разные .....

Гость|30.10.2017 16:21|

А Жилой Комплекс в парке им. Ульянова законно построили? Парк вырубили дома построили? Ни у кого вопросов не возникло? Может пора снести дома и парк восстановить? Там же вроде и земля в аренде. А как можно продавать квартиры в домах на арендованной земле.

Гость|30.10.2017 16:22|

Ссори. Парк им. Ульяновых.

Гость|30.10.2017 16:29|

Гость писал(a):

А как можно продавать квартиры в домах на арендованной земле.
Да ладно ты ну гаражи еще строят на арендованной земле и находятся еще лохи. Но дома новые на океане не может быть, она в собственности у собствеников мкд.

Гость|30.10.2017 16:34|

А как может быть в собственности у кого-то земля парка? Вроде как законом РФ у нас запрещено парковые зоны в собственность продавать.

Гость|30.10.2017 16:40|

penzainform.ru писал(a):

суд второй инстанции признал незаконным выданное администрацией Пензы разрешение на возведение магазина
Администрация должна компенсировать потери.

Гость|30.10.2017 16:46|

Да сейчас никто не боится без разрешений строить, вон весь проспект строителей застроили магазинами, люди теперь из окон видят стену круглый год.

Гость|30.10.2017 16:53|

на улице Кижеватова у дома №5 строят здоровый "мебельный магазин" впритирку к 9-этажному жилому дому....заказчик не известен, так как он не указан на информационном стенде(на воротах стройки)...они застроили проход (запасный проезд для пожарной техники).

Гость|30.10.2017 16:54|

Гость писал(a):

Да сейчас никто не боится без разрешений строить, вон весь проспект строителей застроили магазинами, люди теперь из окон видят стену круглый год.
летом хорошо от солнышка прятаться

Гость|30.10.2017 16:57|

Когда снесут Космос сити?

Гость|30.10.2017 17:01|

Гость писал(a):

Когда снесут Космос сити?
Нафиг его снести, а то вечно крайняя полоса дороги забита машинами, автобусам не проехать. кто мог такое разрешить

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Имя: Гость
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