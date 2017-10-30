30.10.2017 | 15:31

Прокурор Ленинского района Пензы направил в суд исковое заявление о сносе самовольно возведенного торгового объекта, расположенного на улице Карпинского, 33в.

Как сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, требования предъявлены к физическому лицу и двум индивидуальным предпринимателям.

В июле суд второй инстанции признал незаконным выданное администрацией Пензы разрешение на возведение магазина площадью 1 943,44 кв. м.

«Кроме того, здание построено с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, поскольку размер санитарно-защитной зоны от спорного объекта до ближайшего жилого дома не соответствует предъявляемым требованиям. При сохранении постройки данное нарушение является неустранимым», - уточнила Светлана Артамонова.

В настоящее время заявление находится на рассмотрении в Ленинском районном суде.

В августе 2016 года прокурорская проверка выявила, что на улице Карпинского незаконно ведется строительство объекта недвижимости площадью около 2 000 кв. м вместо положенных 325 кв. м согласно разрешению.

Застройщика оштрафовали за самострой. Затем он переуступил права по договору аренды земельного участка, и возведение торгового центра продолжилось.

В декабре прокуратура выяснила, что мэрия выдала разрешение на строительство объекта площадью 1 944 кв. м. Причем сносить или демонтировать самовольно построенное здание не планировалось.

Прокурор Ленинского района подал в суд ходатайство о запрете на распоряжение и совершение регистрационных действий в отношении объекта незавершенного строительства и земельного участка, на котором он расположен. Оно было удовлетворено в полном объеме.

Затем прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным разрешения на строительство здания торгового центра. Ленинский районный суд г. Пензы оставил его без удовлетворения. Тогда прокурор принес апелляционное представление на данное решение в судебную коллегию по административным делам Пензенского областного суда.