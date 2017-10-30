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Общество | Пензенцев предупредили об усилении ветра 31 октября

30.10.2017|17:16
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Главное управление МЧС по Пензенской области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий во вторник, 31 октября.

«Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте осторожны!» - СМС-сообщения с таким текстом получили пензенцы 30 октября.

По данным МЧС, во вторник ожидается облачная погода, временами небольшие и умеренные осадки, местами слабый туман. Температура воздуха ночью от нуля до +5ºС, днем - от +1ºС до +6ºС.

На муниципальном уровне возможно аварийное отключение электроподстанций. Кроме того, дождь и туман могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.

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