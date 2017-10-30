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Общество | Пензенский застройщик предлагает выгодные цены на жилье в новостройках

30.10.2017|17:05
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Квартира в новостройке - отличная возможность для самовыражения. Это холст, на котором хочется рисовать свою картину видения мира, это шанс создать жилье, где будет комфортно и уютно.

Купить квартиру можно на этапе строительства или в сданном доме. Во втором случае нужно лишь оформить документы, и можно приступать к созданию своего маленького мира.

Стоимость такого жилья приятно удивит: компания «Термодом» предлагает покупателям квартиры в сданных домах по цене от 32 300 рублей за квадратный метр при полной оплате стоимости жилья сразу. Также возможна рассрочка от застройщика без первоначального взноса: беспроцентная на два года и на пять лет под 10% годовых.

Разумеется, количество таких квартир ограниченно, так что лучше скорее звонить в офисы продаж по телефону 8 (8412) 28-28-28 или приходить лично на улицу Радужную, 1, Московскую, 107, или проспект Строителей, 82. Менеджеры компании «Термодом» готовы рассказать обо всех вариантах покупки жилья и возможностях оплаты.

Для желающих каждую субботу проходят экскурсии по сданным и строящимся домам. Специалисты компании показывают квартиры, рассказывают о возможностях их приобретения, отвечают на возникающие вопросы и знакомят посетителей с микрорайоном.

Также узнать подробности о продаже квартир можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru.

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