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Общество | Пензенская пенсионерка борется за свое право видеться с внуками

30.10.2017|12:50
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В пятницу, 27 октября, на личном приеме, который провела заместитель начальника отдела регионального управления подполковник полиции Ирина Панфилова, к ней обратилась жительница Пензы с вопросом о том, как обеспечить права внуков.

По словам женщины, после развода с ее сыном бывшая сноха забрала детей и не позволяет видеться с ними ни отцу, ни бабушке с дедушкой. Пенсионерка утверждает, что семья сына распалась из-за того, что его супруга была нерадивой хозяйкой: редко убиралась, не готовила, нерегулярно забирала малышей из детсада.

Мать детей не сообщает бывшим родственникам, где они находятся. «Мы даже не знаем, ходят ли они в садик», - пожаловалась посетительница. Она же хочет регулярно общаться с внуками и быть уверенной в том, что дети обуты, одеты и накормлены.

Как выяснилось, бывшая свекровь уже подавала в полицию два заявления. По первому из них экс-жене сына было вынесено предупреждение за ненадлежащее воспитание детей, по второму проводится проверка.

«Мать детей вызвана в подразделение по делам несовершеннолетних для дачи объяснений. Ситуация находится под контролем сотрудников полиции. Решение будет принято после того, как будет получено объяснение от женщины», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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