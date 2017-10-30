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Общество | Активисты планируют разбить сквер в честь 100-летия комсомола в 2018 году

30.10.2017|16:32
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Ветераны-комсомольцы, бывшие секретари первичных организаций, активисты собрались в областной больнице им. Н. Н. Бурденко, чтобы обсудить план мероприятий к 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

По воспоминаниям организаторов и участников встречи, в советские времена общественная жизнь была весьма насыщенной и объединяла многие коллективы.

«Мы постоянно проводили какие-то мероприятия, у нас был дружный коллектив. Не было каких-то разногласий, потому что все активно участвовали во всех мероприятиях: и в спорте, и в художественной самодеятельности, семинары проводили, учебу проводили», - рассказал заместитель председателя совета ветеранов города Пензы Алексей Богучарский.

Но и сегодня они не могут сидеть без дела. В 2018-м комсомольцы планируют провести целую серию мероприятий, среди которых создание сквера в областной больнице им. Бурденко, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и молодежью.

«Я хотел бы внести предложение как можно чаще встречаться ветеранам терапевтической службы и молодым терапевтам, чтобы передавать все хорошее, что у нас было раньше», - отметил заведующий отделением ревматологии областной больницы им. Бурденко Виктор Комаров.

Разработанный план по проведению общественных мероприятий активисты больницы передадут в региональное министерство здравоохранения.

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