29.10.2017 | 11:43

В воскресенье, 29 октября, глава города Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем автомобилиста, отметив, что этот праздник по праву могут считать своим и работники транспортных компаний, и автомобилисты-любители.

«Автомобильный транспорт остается самым доступным и популярным средством передвижения. Он играет важную роль в современной жизни, во многом определяя бесперебойную и надежную работу всех отраслей экономики и социальной сферы.

Я выражаю благодарность всем работникам транспортной отрасли! Уважаемые водители автобусов, троллейбусов, грузового транспорта, диспетчеры, механики, кондукторы, руководители автотранспортных предприятий, ваш напряженный и ответственный труд вызывает заслуженное уважение. От вашего мастерства зависит надежность обслуживания пассажиров и своевременность осуществления перевозок. Высокий профессионализм, предельное внимание и осторожность на дорогах помогают вам достойно справляться со своими обязанностями.

Особые слова благодарности я адресую ветеранам автомобильного хозяйства. Спасибо вам за годы плодотворного труда и огромный вклад в развитие транспортной системы нашего города! Ваша преданность профессии, ответственное отношение к делу являются достойным примером для молодежи, которая сегодня приходит в отрасль и продолжает славные традиции автомобилистов», - говорится в тексте поздравления.

Валерий Савельев пожелал всем автомобилистам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов, ровных дорог, безаварийной езды, надежной техники и удачи в пути.