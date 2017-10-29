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Общество | Валерий Савельев пожелал пензенским водителям безаварийной езды

29.10.2017|11:43
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В воскресенье, 29 октября, глава города Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем автомобилиста, отметив, что этот праздник по праву могут считать своим и работники транспортных компаний, и автомобилисты-любители.

«Автомобильный транспорт остается самым доступным и популярным средством передвижения. Он играет важную роль в современной жизни, во многом определяя бесперебойную и надежную работу всех отраслей экономики и социальной сферы.

Я выражаю благодарность всем работникам транспортной отрасли! Уважаемые водители автобусов, троллейбусов, грузового транспорта, диспетчеры, механики, кондукторы, руководители автотранспортных предприятий, ваш напряженный и ответственный труд вызывает заслуженное уважение. От вашего мастерства зависит надежность обслуживания пассажиров и своевременность осуществления перевозок. Высокий профессионализм, предельное внимание и осторожность на дорогах помогают вам достойно справляться со своими обязанностями.

Особые слова благодарности я адресую ветеранам автомобильного хозяйства. Спасибо вам за годы плодотворного труда и огромный вклад в развитие транспортной системы нашего города! Ваша преданность профессии, ответственное отношение к делу являются достойным примером для молодежи, которая сегодня приходит в отрасль и продолжает славные традиции автомобилистов», - говорится в тексте поздравления.

Валерий Савельев пожелал всем автомобилистам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов, ровных дорог, безаварийной езды, надежной техники и удачи в пути.

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Гость|29.10.2017 12:16|

Ровных дорог:) пожелал. Это от Вас зависят ровные дороги.

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