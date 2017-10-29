29.10.2017 | 12:36

В воскресенье, 29 октября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил работников и ветеранов автомобильной отрасли с профессиональным праздником.

«Автомобильная отрасль играет большую роль в экономике нашего региона. На ее долю приходится основной поток пассажирских и грузовых перевозок.

Особой благодарности заслуживают ветераны, которые отдали любимой профессии долгие годы добросовестного труда.

Желаю всем водителям, механикам, ремонтным рабочим, диспетчерам, кондукторам, инженерно-техническому персоналу, руководителям и сотрудникам автотранспортных предприятий хороших дорог, крепкого здоровья, благополучия и удачи», - говорится в тексте поздравления.