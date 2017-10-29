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Общество | В Заре решили огородить стройплощадку дома для детей-сирот

29.10.2017|12:48
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Со следующей недели строительство многоквартирного дома для детей-сирот в Заре планируется вести без выходных. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

По словам заместителя директора МУП «Пензгорстройзаказчик» Олега Глухова, уже проведены испытания свай, сейчас рабочие занимаются прокладкой наружных сетей, устройством стен подвала и перекрытия ниже отметки 0.000.

В ближайшее время решено уделить более пристальное внимание охране периметра строительной площадки и огородить ее.

В планах застройщика также восстановление благоустройства после прокладки инженерных коммуникаций.

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Гость|29.10.2017 12:59|

В Заре пора публичный дом построить.

Гость|29.10.2017 13:29|

Все детдома закрыли, откуда столько сиротинушек-то?

Гость|29.10.2017 13:30|

Ну, держись, Заря!После заселения дома покоя вам не видать.

Гость|29.10.2017 13:45|

Дети - сироты это будущие уголовники ( статистика ) . Чем раньше от них отгородить нормальных детей - тем лучше .

Гость|29.10.2017 13:57|

Что значит огородить стройплощадку для детей-сирот??? А обычную стройплощадку огораживать не надо что ли???? Чё за бред журналисты???

Имя: Гость
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