Со следующей недели строительство многоквартирного дома для детей-сирот в Заре планируется вести без выходных. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
По словам заместителя директора МУП «Пензгорстройзаказчик» Олега Глухова, уже проведены испытания свай, сейчас рабочие занимаются прокладкой наружных сетей, устройством стен подвала и перекрытия ниже отметки 0.000.
В ближайшее время решено уделить более пристальное внимание охране периметра строительной площадки и огородить ее.
В планах застройщика также восстановление благоустройства после прокладки инженерных коммуникаций.
В Заре пора публичный дом построить.