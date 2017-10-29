29.10.2017 | 12:48

Со следующей недели строительство многоквартирного дома для детей-сирот в Заре планируется вести без выходных. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

По словам заместителя директора МУП «Пензгорстройзаказчик» Олега Глухова, уже проведены испытания свай, сейчас рабочие занимаются прокладкой наружных сетей, устройством стен подвала и перекрытия ниже отметки 0.000.

В ближайшее время решено уделить более пристальное внимание охране периметра строительной площадки и огородить ее.

В планах застройщика также восстановление благоустройства после прокладки инженерных коммуникаций.