29.10.2017 | 11:36

Утром в воскресенье, 29 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев объехал город, чтобы проконтролировать процесс устранения последствий дождя: на нескольких улицах скопилась вода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сотрудники МУП «Пензадормост» направили усилия на ул. Дружбы, Автономную вблизи Измайлова и Чаадаева. Последняя традиционно является самой проблемной, поэтому туда решено привлечь дополнительную технику МУП по очистке города.

«Нельзя допускать скопления воды на дорожном полотне. Нужно помнить, что она разрушительно влияет на состояние дорог, а для нас важно сохранить их качество», – потребовал Виктор Кувайцев.

Также мэр поручил начальнику управления по делам ГОЧС Алексею Михайлову держать ситуацию на контроле и не допустить подтопления объектов жилого фонда.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди в Пензе будут идти до конца следующей недели.