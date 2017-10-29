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Общество | В Пензе коммунальщики откачивают воду с дорог

29.10.2017|11:36
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Утром в воскресенье, 29 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев объехал город, чтобы проконтролировать процесс устранения последствий дождя: на нескольких улицах скопилась вода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сотрудники МУП «Пензадормост» направили усилия на ул. Дружбы, Автономную вблизи Измайлова и Чаадаева. Последняя традиционно является самой проблемной, поэтому туда решено привлечь дополнительную технику МУП по очистке города.

«Нельзя допускать скопления воды на дорожном полотне. Нужно помнить, что она разрушительно влияет на состояние дорог, а для нас важно сохранить их качество», – потребовал Виктор Кувайцев.

Также мэр поручил начальнику управления по делам ГОЧС Алексею Михайлову держать ситуацию на контроле и не допустить подтопления объектов жилого фонда.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди в Пензе будут идти до конца следующей недели.

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Гость|29.10.2017 11:42|

Сильнейший дождь-что за бред?! Интересно,что будут делать когда действительно сильный дождь пройдёт?! Из года в год обна и таже проблема на тлм же участке-дорожники не исправляют ситуацию.

Гость|29.10.2017 12:02|

Иди горилки тяпни

Гость|29.10.2017 12:22|

Их самих после летнего загула откачивать надо.

Гость|29.10.2017 12:27|

Говногород надо сносить и строить новый по образу и подобию лучших городов США и учётом нашего климата .

Имя: Гость
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