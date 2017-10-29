29.10.2017 | 16:14

Традиционный спортивный праздник для детей и их родителей «Папа, мама, я - автомобильная семья» собрал на площадке у станции юных техников № 1 около 50 экипажей.

В канун Дня автомобилиста семьям предстояло показать свое знание правил дорожного движения. Этот обязательный этап соревнований проходили юные участники. Они отвечали на вопросы, после чего первыми демонстрировали навыки управления машиной. За руль садились даже те, кто еще еле дотягивается до педалей.

«Ребенок едет вперед, доезжает до установленной дистанции. Садится за руль мама, сдает эту же дистанцию задом», - пояснил главный судья соревнований Владимир Григорьев.

А вот папам требовалось проехать свой этап так, чтобы не опрокинуть установленную на капоте бутылку с водой. Если емкость упала или кто-то из участников совершил наезд на препятствие, то команда снималась с соревнований.

Четвертый год подряд у семьи Семисаженовых не получилось победить. В своих неудачах они винят и себя, и автомобили.

«Вот четвертое место когда мы заняли, нам попался Matiz. У нас папка большой, он в нее сел и не уместился. Одной ногой на две педали сразу давил. Это нас подвело, хотя мы были в числе первых: в первом заезде первыми были и во втором. А вот в третьем Matiz нам попался», - рассказали они.

Открытые областные соревнования «Папа, мама, я - автомобильная семья» проводят ежегодно. Их основная цель - напомнить пензенцам правила дорожного движения.