29.10.2017 | 10:36

В воскресенье, 29 октября, мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил принять конкретные меры для пресечения сбора денег на «классные нужды» в школах. Свою идею он озвучил на совещании, посвященном формированию проекта бюджета, при обсуждении финансирования отрасли образования.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, родители и директора школ неоднократно на личных приемах, во время выездных мероприятий и рабочих встреч выражали Виктору Кувайцеву озабоченность по поводу этой негативной практики.

«Чтобы исключить так называемые поборы, предлагаю предусмотреть в городском бюджете сумму из расчета по 500 рулей на каждого школьника на учебный год на эти нужды. Это поможет снять остроту проблемы и снизит расходы семей, в которых есть школьники», - заявил мэр.

Он поручил начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной запланировать указанные расходы в проекте бюджета Пензы на 2018 год. Последний должен быть внесен на рассмотрение депутатов городской думы до 10 ноября.