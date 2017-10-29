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Общество | Мэр Пензы предложил способ избавиться от поборов в школах

29.10.2017|10:36
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В воскресенье, 29 октября, мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил принять конкретные меры для пресечения сбора денег на «классные нужды» в школах. Свою идею он озвучил на совещании, посвященном формированию проекта бюджета, при обсуждении финансирования отрасли образования.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, родители и директора школ неоднократно на личных приемах, во время выездных мероприятий и рабочих встреч выражали Виктору Кувайцеву озабоченность по поводу этой негативной практики.

«Чтобы исключить так называемые поборы, предлагаю предусмотреть в городском бюджете сумму из расчета по 500 рулей на каждого школьника на учебный год на эти нужды. Это поможет снять остроту проблемы и снизит расходы семей, в которых есть школьники», - заявил мэр.

Он поручил начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной запланировать указанные расходы в проекте бюджета Пензы на 2018 год. Последний должен быть внесен на рассмотрение депутатов городской думы до 10 ноября.

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Гость|29.10.2017 10:51|

penzainform.ru писал(a):

расчета по 500 рулей на каждого школьника
Не многовато ли на каждого по 500 автомобилей, и десяти рулей хватит

Гость|29.10.2017 10:52|

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье, 29 октября, мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил
penzainform.ru писал(a):
исключить так называемые поборы
penzainform.ru писал(a):
Он поручил начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной запланировать указанные расходы в проекте бюджета Пензы на 2018 год.
Матерь божья что-ли приснилась?

Или так тырить проще будет?

В чем схема развода не понятно пока...

Гость|29.10.2017 10:53|

Гость писал(a):

расчета по 500 рулей на каждого школьника

Не многовато ли на каждого по 500 автомобилей, и десяти рулей хватит

Ну журналисты тоже люди, и отметить день автомобилиста сегодня им совершенно не запрещается.

Гость|29.10.2017 10:59|

penzainform.ru писал(a):

«Чтобы исключить так называемые поборы, предлагаю предусмотреть в городском бюджете сумму из расчета по 500 рулей на каждого школьника на учебный год на эти нужды. Это поможет снять остроту проблемы и снизит расходы семей, в которых есть школьники», - заявил мэр
Мэр какие 500?

На одного ребёнка уходит 3 000, только на пособия.

За такое нарушение Конституции кому то давно под суд пора-Линча.

Да и за несоблюдение дрескода мэрии в углу на горохе постоять перед судом.

Гость|29.10.2017 11:03|

Ну, теперь порулят!

Имя: Гость
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