Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|28 окт 2017|19:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+8oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Общество | Юные пензенцы поучаствовали в модном показе детской и подростковой одежды

28.10.2017|18:57
Печать

Пензенские производители провели fashion-показ, где представили новую коллекцию детской и подростковой одежды.

По словам бизнесменов, маленьким модникам и их родителям угодить достаточно сложно, но они делают все возможное, чтобы создать красивую, а самое главное, практичную и удобную вещь: яркие цвета, крупные цветы, сочетания различных материалов в одном наряде и акцент на детали.

«Мы стараемся брать только хорошую дорогую фурнитуру, а также качественную ткать. Проводим обработку ткани, пропитку. Смотрим, если, допустим, зиму брать, насколько она влагостойкая, чтобы дети зимой ходили сухие», - отметила директор компании по пошиву верхней одежды для детей Наталья Фролова.

Демонстрировали модную одежду юные пензенцы. Для многих девочек и мальчиков этот показ был далеко не первым. Полина Адалимова в будущем мечтает стать моделью, она рассказала, чем привлекает ее эта профессия.

«Они красивые, они должны хорошо ходить, придумывать всякие позы. Моделью быть нелегко, надо уметь быстро переодеваться», - пояснила юная манекенщица.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!