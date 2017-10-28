28.10.2017 | 18:57

Пензенские производители провели fashion-показ, где представили новую коллекцию детской и подростковой одежды.

По словам бизнесменов, маленьким модникам и их родителям угодить достаточно сложно, но они делают все возможное, чтобы создать красивую, а самое главное, практичную и удобную вещь: яркие цвета, крупные цветы, сочетания различных материалов в одном наряде и акцент на детали.

«Мы стараемся брать только хорошую дорогую фурнитуру, а также качественную ткать. Проводим обработку ткани, пропитку. Смотрим, если, допустим, зиму брать, насколько она влагостойкая, чтобы дети зимой ходили сухие», - отметила директор компании по пошиву верхней одежды для детей Наталья Фролова.

Демонстрировали модную одежду юные пензенцы. Для многих девочек и мальчиков этот показ был далеко не первым. Полина Адалимова в будущем мечтает стать моделью, она рассказала, чем привлекает ее эта профессия.

«Они красивые, они должны хорошо ходить, придумывать всякие позы. Моделью быть нелегко, надо уметь быстро переодеваться», - пояснила юная манекенщица.