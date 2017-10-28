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Общество | В Пензе проходят ярмарки на площади Ленина и улице Попова

28.10.2017|11:04
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В субботу, 28 октября, в Пензе на площади Ленина вновь работает ярмарка, на которой можно приобрести овощи, фрукты, картофель, мед, мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия, яйца и многие другие продовольственные товары.

Пресс-служба администрации города сообщает цены: картофель и лук - от 15 рублей, капуста для засолки - от 10 рублей, морковь - от 14 рублей, сахар - 26 рублей.

«Также сегодня осуществляет работу ярмарка на улице Попова», - добавили в мэрии.

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Гость|28.10.2017 11:57|

Не стыдно на площади Ленина базар устраивать с антисанитарией?

Гость|28.10.2017 12:00|

penzainform.ru писал(a):

Пресс-служба администрации города сообщает цены:
penzainform.ru писал(a):
картофель и лук - от 15 рублей,
А я за 12 рублей в супермаркете картошку купил.penzainform.ru писал(a):
капуста для засолки - от 10 рублей,
В двух супермаркетах у дома капуста по 8 рублей и 9 рублей.

Гость|28.10.2017 12:07|

В 4х супермаркетах моего района,в пределах 2х остановок, картофель от 9руб до 12,капуста от 7 до 9,лук до 12руб,сахар 29-32р.

Имя: Гость
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