28.10.2017 | 11:04

В субботу, 28 октября, в Пензе на площади Ленина вновь работает ярмарка, на которой можно приобрести овощи, фрукты, картофель, мед, мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия, яйца и многие другие продовольственные товары.

Пресс-служба администрации города сообщает цены: картофель и лук - от 15 рублей, капуста для засолки - от 10 рублей, морковь - от 14 рублей, сахар - 26 рублей.

«Также сегодня осуществляет работу ярмарка на улице Попова», - добавили в мэрии.