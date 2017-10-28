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Общество | Сотрудники вневедомственной охраны отметили профессиональный праздник

28.10.2017|15:04
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Сотрудникам вневедомственной охраны, отметившим свой профессиональный праздник, были присвоены новые звания и вручены благодарственные письма. Одному из подразделений Росгвардии исполняется 65 лет.

Старший сержант Алексей Филин отметил, что сегодня население по-другому реагирует на появление человека в форме.

«Люди видят, как мы сейчас с ними общаемся, как разговариваем с ними. Они понимают, что уровень, культурный в том числе, сотрудников поднимается, стараются к нам уже более лояльно подходить», - рассказал Алексей.

«Люди ценят ваш труд, люди нуждаются в нем, и обходиться без этого труда, без вашего участия в жизни мы просто не можем», - поздравил сотрудников заместитель главы г. Пензы Николай Тактаров.

На сегодняшний день силовому ведомству принадлежит одна из ключевых ролей по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества.

«От тех мотоциклов, которые в свое время были, мы уже переходим в новое качество, чтобы как можно быстрее прибывать к охраняемым объектам. Это и личный состав, наиболее подготовленный и в техническом плане, и в юридическом плане», - подчеркнул начальник УВО Управления Росгвардии по Пензенской области Сергей Зобов.

В 2017 году пензенскими сотрудниками вневедомственной охраны было выявлено более 13 тысяч административных правонарушений, раскрыто 170 преступлений, задержано около 40 лиц, находившихся в розыске.

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