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Общество | Мэр Пензы потребовал до 1 ноября благоустроить разрытые участки земли

28.10.2017|13:13
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В субботу, 28 октября, на рабочем совещании глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал в ближайшее время благоустроить территории, на которых производились разрытия.

«Все подготовлено, ресурсы есть. Со следующей недели ожидается потепление, до 1 ноября надо все доделать по максимуму», - распорядился мэр Пензы.

Благоустройство участков после земляных работ является обязательным условием деятельности ответственной организации. В него входят, в том числе, укладка нового покрытия, монтаж бордюрного камня, оформление газонов.

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Гость|28.10.2017 13:26|

Пустозвоны ...

Гость|28.10.2017 13:46|

А снег не помешает укладке нового покрытия,оформлению газонов?Или самое время,чтобы было не видно?

Гость|28.10.2017 13:48|

ГЛАВНЫЙ БОЛТУН.

Имя: Гость
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