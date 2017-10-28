28.10.2017 | 13:13

В субботу, 28 октября, на рабочем совещании глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал в ближайшее время благоустроить территории, на которых производились разрытия.

«Все подготовлено, ресурсы есть. Со следующей недели ожидается потепление, до 1 ноября надо все доделать по максимуму», - распорядился мэр Пензы.

Благоустройство участков после земляных работ является обязательным условием деятельности ответственной организации. В него входят, в том числе, укладка нового покрытия, монтаж бордюрного камня, оформление газонов.