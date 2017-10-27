Арбитражный суд признал недействительными отдельные положения договоров на информационно-расчетное обслуживание, заключенных между АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» (центр «Самоучет») и ОАО «Жилье-19» по ОЖФ.
Это касается пунктов, предусматривающих возможность расчетов за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием банковских счетов «Самоучета», не являющихся специальными, что противоречит федеральному законодательству.
Иск к «Самоучету» в арбитражный суд подала прокуратура Пензенской области, которая еще в 2015 году выявила значительные нарушения в деятельности центра.
ОАО «Жилье-19» по ОЖФ обжаловало решение суда, поэтому оно не вступило в законную силу.
«Кроме того, в Арбитражном суде Пензенской области на рассмотрении находится еще 11 аналогичных исковых заявлений прокуратуры области об оспаривании отдельных положений договоров, заключенных между АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» и управляющими компаниями», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Надзорный орган неоднократно указывал на пренебрежение нормами закона в работе «Самоучета». По инициативе прокуратуры деятельность организации проверило управление Федеральной антимонопольной службы, выявившее нарушение ФЗ «О защите конкуренции».
И что в итоге? Как всегда, делаем "ничего", да?