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Общество | Водители Пензы удостоились почетных грамот в профессиональный праздник

27.10.2017|18:07
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Работники пассажирского транспорта отметили свой профессиональной праздник - День автомобилиста. В сильный снегопад, жаркий зной и проливной дождь они неизменно крутят баранку. В настоящее время в этой отрасли работает более 23 тысяч пензенцев, 374 автобуса ежедневно колесят между населенными пунктами региона, а еще 800 единиц выезжают на городские маршруты.

«30 с лишним автобусов на газомоторном топливе при поддержке Пензенской области мы в областной центр закупили. Это только первый шаг, нужно смотреть и по другим районам области. Мы в обязательном порядке будем это делать», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По случаю праздника кассиры, кондукторы, механики, руководители транспортных предприятий и, конечно же, сами водители получили почетные грамоты и благодарности губернатора. Среди награжденных Людмила Бутова. 36 лет назад она села за руль троллейбуса по совету своего отца.

«Прочитал объявление в газете и сказал: «Людочка, ты не хочешь стать водителем троллейбуса?» Я над этим раздумывала некоторое время, а потом пошла учиться. Выучилась и работаю по сей день», - рассказала Людмила.

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