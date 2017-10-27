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Общество | В проекте «PROдвижение» приняли участие 67 пензенских команд

27.10.2017|18:23
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Команды из 67 общеобразовательных учреждений города стали участниками муниципального кластерного проекта «PROдвижение». Он проходит в Пензе третий раз. Помогать школьникам реализовывать идеи предстоит не только учителям - в этом году к процессу активно подключились преподаватели колледжей и вузов.

«Поэтому я надеюсь, что проекты будут достойными. Уверена, что качество проектов будет выше, чем обычно, потому что такого экспертного сообщества у нас еще не было ни разу», - отметила заместитель директора МБУ ДО «Центр технологического обучения» Надежда Семенова.

Но до финальных результатов у школьников еще целый учебный год. Пока же они презентовали только свои наработки в пяти направлениях: экологическом, инженерно-техническом, архитектурно-строительном, социально-экономическом и информационных технологиях.

Ученики школы № 11 решили развивать туристический бизнес, водить экскурсии планируют по историческим местам Пензы. Капитан команды Антон Тимошин пояснил, что их проект в первую очередь важен для молодежи.

«Конечно, игры и телефоны - это все очень интересно, но знать свои корни, мне кажется, должен каждый. Как говорится, без прошлого нет настоящего», - рассказал Антон.

Целью «PROдвижения» является вовлечение пензенских школьников в проектную деятельность и развитие у них навыков работы в команде.

Своим опытом поделились и участники прошлых лет. Молодые люди рассказали мэру города Виктору Кувайцеву о том, какие бизнес-идеи они реализовывали в рамках проекта.

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