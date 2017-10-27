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Общество | В Пензенской области недобросовестных инвесторов лишат господдержки

27.10.2017|10:27
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Органы государственной власти смогут досрочно в одностороннем порядке расторгнуть соглашения с недобросовестными инвесторами. Соответствующее изменение в законе «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» приняли в пятницу, 27 октября, депутаты Законодательного собрания.

Взаимный интерес органов власти и бизнеса заключается в том, что при заключении соглашения инвесторам предоставляется государственная поддержка - налоговые льготы и капитальные вложения. Однако законодательство не дает возможности наказывать недобросовестных частных партнеров.

Такое положение дел приводит к снижению эффективности вложения бюджетных средств и недополучению налогов.

Изменения, внесенные в региональный закон, предусматривают возможность лишить предпринимателей господдержки в случае нарушения условий договора.

Так, инвестиционное соглашение может быть расторгнуто досрочно, a предоставление государственной поддержки частному бизнесу прекращено в ряде случаев. К примеру, если инвестор не выполняет свои обязательства (исключение составляет форс-мажор) или если предоставленные ему налоговые льготы не помогли достигнуть определенных показателей, а также в случае если он не смог достичь бюджетного, экономического или социального эффекта. Кроме того, соглашение можно расторгнуть, если обнаружится, что инвестор представил недостоверные сведения.

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Гость|27.10.2017 11:34|

А они есть-инвесторы то??

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