27.10.2017 | 10:27

Органы государственной власти смогут досрочно в одностороннем порядке расторгнуть соглашения с недобросовестными инвесторами. Соответствующее изменение в законе «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» приняли в пятницу, 27 октября, депутаты Законодательного собрания.

Взаимный интерес органов власти и бизнеса заключается в том, что при заключении соглашения инвесторам предоставляется государственная поддержка - налоговые льготы и капитальные вложения. Однако законодательство не дает возможности наказывать недобросовестных частных партнеров.

Такое положение дел приводит к снижению эффективности вложения бюджетных средств и недополучению налогов.

Изменения, внесенные в региональный закон, предусматривают возможность лишить предпринимателей господдержки в случае нарушения условий договора.

Так, инвестиционное соглашение может быть расторгнуто досрочно, a предоставление государственной поддержки частному бизнесу прекращено в ряде случаев. К примеру, если инвестор не выполняет свои обязательства (исключение составляет форс-мажор) или если предоставленные ему налоговые льготы не помогли достигнуть определенных показателей, а также в случае если он не смог достичь бюджетного, экономического или социального эффекта. Кроме того, соглашение можно расторгнуть, если обнаружится, что инвестор представил недостоверные сведения.