27.10.2017 | 14:47

В Поволжье завершилась контрольная проверка воинских частей и соединений Центрального военного округа, проходившая в нескольких регионах, в том числе Сурском крае.

Проверка проводилась в два этапа на полигонах Пензенской, Самарской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. В ней принимали участие более 10 000 военнослужащих и свыше 3 000 единиц военной техники. Было проведено четыре тактических учения в дневное и ночное время, использовано более 100 тысяч боеприпасов.

Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения поднимались по тревоге, приводились в высшую степень боевой готовности, совершали марши на полигоны, выполняли стрельбы из штатного вооружения и военной техники.

«Военнослужащие выполнили на оценку нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовке», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Центрального военного округа.