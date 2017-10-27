Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 окт 2017|16:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Общество | В Пензенской области и других регионах завершилась проверка войск ЦВО

27.10.2017|14:47
Печать

В Поволжье завершилась контрольная проверка воинских частей и соединений Центрального военного округа, проходившая в нескольких регионах, в том числе Сурском крае.

Проверка проводилась в два этапа на полигонах Пензенской, Самарской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. В ней принимали участие более 10 000 военнослужащих и свыше 3 000 единиц военной техники. Было проведено четыре тактических учения в дневное и ночное время, использовано более 100 тысяч боеприпасов.

Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения поднимались по тревоге, приводились в высшую степень боевой готовности, совершали марши на полигоны, выполняли стрельбы из штатного вооружения и военной техники.

«Военнослужащие выполнили на оценку нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовке», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Центрального военного округа.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!