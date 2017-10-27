Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 окт 2017|18:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Общество | В Пензе на месяц закрыли филиал детской поликлиники на ул. Кижеватова

27.10.2017|17:03
Печать

В Пензе в филиале № 8 городской детской поликлиники, расположенном на улице Кижеватова, 6, временно перестанут принимать пациентов. Причина - капитальный ремонт, который стартовал 26 октября и закончится ориентировочно 27 ноября.

«Прием пациентов будет осуществляться по адресу: улица Мира, 70. При возникновении вопросов можно обращаться по телефону регистратуры (8412) 34-82-23. Вызов врача - 990-130. Дополнительные номера: 34-89-45, 8-927-363-13-71», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Филиал детской поликлиники на Западной Поляне работает по будням с 8:00 до 19:00, по субботам - с 8:00 до 14:00.

ГБУЗ «Городская детская поликлиника» извиняется перед гражданами за неудобства и просит с пониманием отнестись к ситуации.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!