27.10.2017 | 17:03

В Пензе в филиале № 8 городской детской поликлиники, расположенном на улице Кижеватова, 6, временно перестанут принимать пациентов. Причина - капитальный ремонт, который стартовал 26 октября и закончится ориентировочно 27 ноября.

«Прием пациентов будет осуществляться по адресу: улица Мира, 70. При возникновении вопросов можно обращаться по телефону регистратуры (8412) 34-82-23. Вызов врача - 990-130. Дополнительные номера: 34-89-45, 8-927-363-13-71», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Филиал детской поликлиники на Западной Поляне работает по будням с 8:00 до 19:00, по субботам - с 8:00 до 14:00.

ГБУЗ «Городская детская поликлиника» извиняется перед гражданами за неудобства и просит с пониманием отнестись к ситуации.