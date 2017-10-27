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Общество | В Пензе депутат предложил разрешить парковку у гимназий № 1 и 4

27.10.2017|10:50
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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 октября, депутат Жиганша Туктаров предложил разрешить водителям останавливаться у первой и четвертой гимназий.

Народный избранник заявил, что кроме платных парковок нужно создавать в городе альтернативные, бесплатные, по крайней мере у названных гимназий в центре.

«Может, поговорить с ГАИ и хотя бы убрать оттуда запрещающий знак? Если машины будут парковать в один ряд, это несильно повредит движению. Надо как-то думать», - озвучил свое мнение Жиганша Туктаров.

Что касается деятельности администрации по созданию парковок в Пензе, то заместитель мэра Андрей Шевченко рассказал, что проводится работа с потенциальными инвесторами по вопросу создания единого парковочного пространства.

«Но условием инвестора является наличие не менее 2 000 парковочных мест в городе», - сообщил Андрей Шевченко, добавив, что в первую очередь инвесторы думают о том, чтобы переделать бесплатные парковки в платные.

«Мы пока считаем, что это не совсем правильно. Основной целью создания парковок является не сбор средств, а безопасность дорожного движения», - заявил заместитель мэра. Однако затем он отметил, что администрацией под создание платных парковок рассматриваются площадь Ленина, улицы Московская и Славы.

Работа по поиску инвестора будет продолжена, сообщил Андрей Шевченко. Также он заявил, что оплата мест на созданной платной парковке на улице Лермонтова весной 2018 года будет осуществляться через электронную систему, пока же деньги там собирает человек.

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Гость|27.10.2017 11:11|

Все правильно, непростые и уважаемые люди должны иметь возможность бесплатно и безнаказанно парковать свои автомобили, с остального быдла - драть три шкуры!

Гость|27.10.2017 11:14|

penzainform.ru писал(a):

добавив, что в первую очередь инвесторы думают о том, чтобы переделать бесплатные парковки в платные.
На хрена нам такие инвесторы??? Гнать их сраным веником вместе с теми, кто их приглашает

Гость|27.10.2017 11:20|

penzainform.ru писал(a):

депутат Жиганша Туктаров предложил разрешить водителям останавливаться у первой и четвертой гимназий.
Наверное, родственники посещают данные учебные образования. Но почему возле других школ не разрешить останавливаться?

Гость|27.10.2017 11:23|

penzainform.ru писал(a):

Если машины будут парковать в один ряд, это несильно повредит движению.
Ошибаетесь - это очень сильно повредит движению и создаст аварийные ситуации. Дороги там и так не широкие, тут ещё парковаться начнут...

Гость|27.10.2017 11:26|

По крайней мере у 4 школы можно останавливаться, там запрещена только стоянка. Они наверное просто хотят ставить там свои брички с утра и на весь день, как это было раньше.

Гость|27.10.2017 11:46|

penzainform.ru писал(a):

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 октября, депутат Жиганша Туктаров предложил разрешить водителям останавливаться у первой и четвертой гимназий.
penzainform.ru писал(a):
«Может, поговорить с ГАИ и хотя бы убрать оттуда запрещающий знак? Если машины будут парковать в один ряд, это несильно повредит движению. Надо как-то думать», - озвучил свое мнение Жиганша Туктаров.
Жиганше и другим депутатам надо подумать почему они постоянно предлагают вредные и даже опасные идеи для города и горожан. Парковка машин в том месте недопустима. Там будут парковаться в большой массе НЕ родители учеников а автохамы. Предлагаю ГИБДД не думать над бредом который постоянно озвучивают на сессиях. Это моё оценочное и субъективное мнение.

Гость|27.10.2017 11:46|

из-за десятка ленивых родителей, которым лень пронести свои жопы и жопы своих детей - будет огромная пробка на Красной и на Володарского?

Школе надо - пусть часть своей территории отдает под парковку, в первой с этим точно проблемы нет!

Гость|27.10.2017 11:46|

Надо думать заранее и лучше это делать головой.

Гость|27.10.2017 11:48|

Закрыть эту школу!

Гость|27.10.2017 11:49|

Гость писал(a):

Закрыть эту школу!
Закрыть гордуму к чертям. Они всю Пензу угробят.

Гость|27.10.2017 11:50|

Гость писал(a):

из-за десятка ленивых родителей, которым лень пронести свои жопы и жопы своих детей - будет огромная пробка на Красной и на Володарского?

Школе надо - пусть часть своей территории отдает под парковку, в первой с этим точно проблемы нет!

"Ленивые родители" привезли детей и уехали на работу. Стоянка им не нужна.

Гость|27.10.2017 11:51|

Очередное цирковое представление в Пензенской городской Думе.

Гость|27.10.2017 11:51|

Гость писал(a):

"Ленивые родители" привезли детей и уехали на работу. Стоянка им не нужна.
Стоянка нужна другим людям. Но депутаты прикрываются школой.

Гость|27.10.2017 11:55|

penzainform.ru писал(a):

Народный избранник заявил, что кроме платных парковок нужно создавать в городе альтернативные, бесплатные, по крайней мере у названных гимназий в центре.
С какого перепоя он народный ? Для соих дитятей стараются.

Гость|27.10.2017 11:57|

Гость писал(a):

С какого перепоя он народный ?
Я давно предлагаю чтобы все решения гордумы имели силу только в отношении тех единиц кто голосовал за это шапито.

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