27.10.2017 | 10:50

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 октября, депутат Жиганша Туктаров предложил разрешить водителям останавливаться у первой и четвертой гимназий.

Народный избранник заявил, что кроме платных парковок нужно создавать в городе альтернативные, бесплатные, по крайней мере у названных гимназий в центре.

«Может, поговорить с ГАИ и хотя бы убрать оттуда запрещающий знак? Если машины будут парковать в один ряд, это несильно повредит движению. Надо как-то думать», - озвучил свое мнение Жиганша Туктаров.

Что касается деятельности администрации по созданию парковок в Пензе, то заместитель мэра Андрей Шевченко рассказал, что проводится работа с потенциальными инвесторами по вопросу создания единого парковочного пространства.

«Но условием инвестора является наличие не менее 2 000 парковочных мест в городе», - сообщил Андрей Шевченко, добавив, что в первую очередь инвесторы думают о том, чтобы переделать бесплатные парковки в платные.

«Мы пока считаем, что это не совсем правильно. Основной целью создания парковок является не сбор средств, а безопасность дорожного движения», - заявил заместитель мэра. Однако затем он отметил, что администрацией под создание платных парковок рассматриваются площадь Ленина, улицы Московская и Славы.

Работа по поиску инвестора будет продолжена, сообщил Андрей Шевченко. Также он заявил, что оплата мест на созданной платной парковке на улице Лермонтова весной 2018 года будет осуществляться через электронную систему, пока же деньги там собирает человек.