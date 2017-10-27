27.10.2017 | 15:08

Администрация Пензенского района предложила жителям станции Леонидовка, пострадавшим от пожара в многоквартирном доме, разместиться в здании бывшего детского сада. Социальные службы уже доставили пострадавшим продукты, одежду, постельное белье, канцтовары.

На станцию Леонидовка выезжала замминистра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова, чтобы организовать людям помощь.

«В сгоревшем доме проживали 39 человек, из них 9 несовершеннолетних, 5 граждан пенсионного возраста. Все квартиры в той или иной степени имеют серьезные повреждения (сгорела крыша, разрушены стены, повреждено имущество). В настоящее время все жители размещены у родственников», - сообщает пресс-служба регионального минтруда.

ЧП случилось в четверг, 26 октября, в доме № 33а на улице Школьной. Из-за произошедшего пожара люди остались без крыши над головой. По одной из версий, возгорание возникло из-за неисправности газового котла в квартире № 14, который хозяева установили три дня назад.

В тот же день губернатор Иван Белозерцев поручил оказать пострадавшим помощь.