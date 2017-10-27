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Общество | 30 октября в Терновке почти на сутки отключат холодную воду

27.10.2017|14:03
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Жителей Терновки почти на сутки оставят без холодной воды. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 800 мм на улице Терновского, 116, планируется частичное отключение данного ресурса с 8:30 30 октября до 1:00 31-го.

По данным пресс-службы администрации Пензы, в список попали 1, 2 и 3-й проезды Терновского, Ялтинский проезд, улицы Спортивная, Батумская, Брестская, Новоселовка, Ялтинская, Пушкари, Николаевская, П. Морозова, проезд П. Морозова.

Также в указанный период времени вода не будет поступать в дома в Пушкарском проезде, 1-м и 2-м Ташкентских проездах, 1, 2 и 3-м Воронежских проездах, на улицах Таганрогской, Днепропетровской, Ташкентской, Ростовской, Петровской, Воронежской, Новгородской, Озерной, ЦТП № 27.

Отключение коснется и жителей ул. Терновского, 97-175, 92-130, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 186, 190, 192, 158, 158а, 158Б, 160а, 156, 154, 152, 148, 150, 154а, 156а, 162, 154в, 162а, а также ул. Ивановской, 71, Ростовской, 58а, 59к, Петровской, 21.

Ресурса не будет в детском саду № 147, школах № 69 и 60. Сюда будет обеспечен подвоз технической воды.

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Гость|27.10.2017 14:49|

А горячей тоже не будет?

Гость|27.10.2017 14:54|

Гость писал(a):

Гость|27.10.2017 14:49|

А горячей тоже не будет?

Идиот,котельные остановят!!!Весь микрорайон без отопления останется!

Гость|27.10.2017 15:04|

комментарии тут пишут киборги из далекого Выборга !!!

Имя: Гость
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