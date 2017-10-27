27.10.2017 | 09:10

Пензенцы смогут навестить могилы усопших родственников и близких в Дмитриевскую родительскую субботу, 28 октября. В этот день организуют движение автобусов до Восточного кладбища.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, пассажирские автобусы маршрута № 12 Пенза-I - п. Монтажный станут курсировать с 8:00 до 14:00. Транспорт будет отправляться с Привокзальной площади. Стоимость проезда - 20 рублей.

«До Новозападного и Ахунского кладбищ можно будет добраться на маршрутах регулярных перевозок № 10 (Новозападное кладбище - ТЦ «Сантрек»), 30 (Аэропорт - «Арбековская застава»), 99 (п. Засурье - «Арбековская застава»), а также 9 (п. Засурье - Пенза- I)», - уточнили в мэрии.

Кстати, еще 26 октября в областном центре организация специализированных маршрутов до городских кладбищ не планировалась.