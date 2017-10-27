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Общество | 28 октября в Пензе будут ходить автобусы до Восточного кладбища

27.10.2017|09:10
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Пензенцы смогут навестить могилы усопших родственников и близких в Дмитриевскую родительскую субботу, 28 октября. В этот день организуют движение автобусов до Восточного кладбища.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, пассажирские автобусы маршрута № 12 Пенза-I - п. Монтажный станут курсировать с 8:00 до 14:00. Транспорт будет отправляться с Привокзальной площади. Стоимость проезда - 20 рублей.

«До Новозападного и Ахунского кладбищ можно будет добраться на маршрутах регулярных перевозок № 10 (Новозападное кладбище - ТЦ «Сантрек»), 30 (Аэропорт - «Арбековская застава»), 99 (п. Засурье - «Арбековская застава»), а также 9 (п. Засурье - Пенза- I)», - уточнили в мэрии.

Кстати, еще 26 октября в областном центре организация специализированных маршрутов до городских кладбищ не планировалась.

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Гость|27.10.2017 09:22|

penzainform.ru писал(a):

ассажирские автобусы маршрута № 12 Пенза-I - п. Монтажный станут курсировать с 8:00 до 14:00.
А после 14.00 маршрутки №12 не будут ходить?

Гость|27.10.2017 09:25|

Гость писал(a):

А после 14.00 маршрутки №12 не будут ходить?
Просто на кладбище не будуд заезжать. Да, я умный. Спасибо, я знаю.

Гость|27.10.2017 09:26|

Нет не будут, на этом всё а до кладбище проезд 50 рублей бедет

Гость|27.10.2017 09:27|

Жителям показывают куда им можно попасть беспрепятственно и даже власть готова помочь. Даже крематорий построят для всех желающих

Гость|27.10.2017 09:53|

лучше бы 9м заменили нормальными автобусами, а то что с утра, что вечером фиг уедешь.

Гость|27.10.2017 10:19|

Треть водителей в России можно смело лишать водительских прав на всегда.

Гость|27.10.2017 10:20|

А сотрудников ГИБДД, выделят для организации дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций в месте поворота на кладбище? Достаточно поставить одного регулировщика, который будет разрешать поворачивать на кладбище, сразу где поворот, а не делать крюк до разрешающего разворота.

Гость|27.10.2017 10:33|

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