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Общество | В «ТНС энерго Пенза» прошла акция «Сохрани дерево - сдай макулатуру»

26.10.2017|15:26
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В четверг, 26 октября, в ООО «ТНС энерго Пенза» подвели итоги акции «Сохрани дерево - сдай макулатуру», которая стала одним из мероприятий, запланированных в Год экологии.

Сотрудники компании активно поддержали инициативу. Акция проходила в виде соперничества между структурными подразделениями компании. Процесс сбора вторсырья носил соревновательный дух - каждый отдел стремился стать лидером по количеству сданной макулатуры.

В итоге было собрано 4 363 килограмма макулатуры. 1 тонна старой бумаги, пущенной на переработку, сохраняет от вырубки 10 деревьев и экономит порядка 1 000 кВт электроэнергии. Таким образом, ООО «ТНС энерго Пенза» сохранило 43 дерева и сэкономило более 4 000 кВт энергии.

Наибольшее количество вторсырья собрали сотрудники отдела реализации электроэнергии по муниципальным сетям городского отделения компании - 1 856 кг, юридического отдела - 1 005,6 кг, а также отдела договорной работы городского отделения - 745,7 кг.

Поблагодарив сотрудников за участие в акции, управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов отметил, что пропаганду идей бережного отношения к энергетическим и природным ресурсам следует начинать с себя.

«Акция позволяет не просто сдать макулатуру и сохранить деревья, но и призывает к ответственному обращению с бумагой. Неслучайно мы призываем наших потребителей подключать электронные квитанции, а бизнес-клиентов - переходить на электронный документооборот», - подчеркнул он.

Подобные экологические акции в ООО «ТНС энерго Пенза» решено сделать традиционными и проводить ежегодно.

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