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Общество | В продуктовых магазинах на ул. Зеленодольской продавали фальсификат

26.10.2017|09:43
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В нескольких магазинах на улице Зеленодольской в Пензе продавали фальсифицированную продукцию. Это было выявлено в ходе мониторинга объектов потребительского рынка в среду, 25 октября.

Так, в отдельных торговых точках были отмечены факты превышения рекомендованного уровня торговой наценки свыше 20% на товары, входящие в социально значимый ассортимент: крупы, овощи, подсолнечное масло, соль. Зафиксированы нарушения товарного соседства при продаже смешанной группы товаров.

В магазине «Мясная лавка» продавался мед, а также мясные, мучные и овощные полуфабрикаты без маркировки, от неизвестного производителя, без сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность продукции.

В магазине «Продукты» на Зеленодольской, 67, отсутствовали документы на пирожные «Трубочка» с белковым кремом, «Птичье молоко», «Марс», ценники оформлены не по правилам.

«С руководителями данных предприятий была проведена разъяснительная беседа и доведена информация о требованиях законодательства при реализации пищевых продуктов», - сообщили в пресс-службе городской аминистрации.

Результаты мониторинга направят в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Гость|26.10.2017 09:56|

а чай чайной фабрики непроверяли

Гость|26.10.2017 10:01|

А почему в супермаркеты комиссия не ходит? Опять побывали в местечковых магазинах!

Гость|26.10.2017 10:10|

а потому

Гость|26.10.2017 10:17|

а потому что всем

Имя: Гость
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