В нескольких магазинах на улице Зеленодольской в Пензе продавали фальсифицированную продукцию. Это было выявлено в ходе мониторинга объектов потребительского рынка в среду, 25 октября.
Так, в отдельных торговых точках были отмечены факты превышения рекомендованного уровня торговой наценки свыше 20% на товары, входящие в социально значимый ассортимент: крупы, овощи, подсолнечное масло, соль. Зафиксированы нарушения товарного соседства при продаже смешанной группы товаров.
В магазине «Мясная лавка» продавался мед, а также мясные, мучные и овощные полуфабрикаты без маркировки, от неизвестного производителя, без сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность продукции.
В магазине «Продукты» на Зеленодольской, 67, отсутствовали документы на пирожные «Трубочка» с белковым кремом, «Птичье молоко», «Марс», ценники оформлены не по правилам.
«С руководителями данных предприятий была проведена разъяснительная беседа и доведена информация о требованиях законодательства при реализации пищевых продуктов», - сообщили в пресс-службе городской аминистрации.
Результаты мониторинга направят в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.
а чай чайной фабрики непроверяли