26.10.2017 | 09:43

В нескольких магазинах на улице Зеленодольской в Пензе продавали фальсифицированную продукцию. Это было выявлено в ходе мониторинга объектов потребительского рынка в среду, 25 октября.

Так, в отдельных торговых точках были отмечены факты превышения рекомендованного уровня торговой наценки свыше 20% на товары, входящие в социально значимый ассортимент: крупы, овощи, подсолнечное масло, соль. Зафиксированы нарушения товарного соседства при продаже смешанной группы товаров.

В магазине «Мясная лавка» продавался мед, а также мясные, мучные и овощные полуфабрикаты без маркировки, от неизвестного производителя, без сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность продукции.

В магазине «Продукты» на Зеленодольской, 67, отсутствовали документы на пирожные «Трубочка» с белковым кремом, «Птичье молоко», «Марс», ценники оформлены не по правилам.

«С руководителями данных предприятий была проведена разъяснительная беседа и доведена информация о требованиях законодательства при реализации пищевых продуктов», - сообщили в пресс-службе городской аминистрации.

Результаты мониторинга направят в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.