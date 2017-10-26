26.10.2017 | 15:55

Представители разных ведомств обсудили вопросы экологии на втором открытом форуме прокуратуры региона. Его тема - «Исполнение законодательства об охране окружающей среды в Пензенской области».

В современном мире борьба за чистоту воды, земли и воздуха является делом первостепенной важности. Больше всего беспокоит загрязнение территории проживания отходами производства и потребления: около половины всех экологических нарушений приходится на эту сферу.

«В 2016 году на территории Пензенской области образовалось почти два миллиона тонн отходов. На протяжении последних лет их объем остается стабильно высоким. При этом приходится констатировать, что в регионе фактически не создана эффективная система переработки и утилизации мусора. На территории области функционируют всего 12 лицензированных полигонов», - подчеркнула прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Под пристальным вниманием властей находится охрана водных объектов, но их загрязнение и истощение все же продолжается. В опасности и лесные ресурсы.

«Сократилось число незаконных вырубок, вместе с тем окончательно искоренить их не удалось. В истекшем периоде 2017 года только прокурорами выявлено восемь таких фактов, в связи с чем материалы проверки направлены в порядке ст. 37 УПК РФ в следственные органы. По пяти из них возбуждены уголовные дела, по остальным проводятся процессуальные проверки», - заключил начальник управления прокуратуры Пензенской области Олег Cамохин.

Итоги обсуждения на форуме экологических проблем будут учтены прокуратурой в ее работе.