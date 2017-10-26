26.10.2017 | 14:32

Подрядная организация, которая заключила договоры на уборку снега с 12 управляющими компаниями, продемонстрировала тяжелую технику: 19 тракторов-погрузчиков. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подсчитал, сколько дворов может очистить один трактор зимой.

«На данный момент у нас 14 механизаторов, ну и еще занимаемся приемом людей на работу», - рассказал заместитель генерального директора подрядной организации Александр Аленкин.

Чиновники высказали опасение: сможет ли справиться с уборкой и вывозом снега эта организация, ведь парк техники небольшой, штат не укомплектован.

Денис Прелов третий год зимой чистит пензенские дворы. В предстоящий сезон он будет обслуживать район Западной Поляны.

«Тесно, машины мешаются постоянно, то есть водители бросают свои авто возле подъезда, поближе к дому. Они мешают проезду - трактор все-таки немаленькая техника», - обозначил основную проблему механизатор.

Если в столице зимой практически нет снега (его быстро вывозят с улиц), то в Пензе с уборкой дела обстоят сложнее.

К особой аккуратности призвал мэр трактористов, которые будут расчищать проезды вдоль тех многоэтажек, где летом занимались благоустройством. Новые бордюры не должны исчезнуть из дворов вместе со снегом.

Для того чтобы при уборке тротуаров не испортить ограждения, установленные вдоль дорог, город возьмет в аренду четыре единицы специальной техники, а также машину, способную растопить сугробы.

«Обязательно постараемся установить одну снегоплавильную станцию, чтобы с учетом логистики вывоза снега понять, сколько стоит снег сплавить и отправить в канализацию или вывозить. В первую очередь мы постараемся сделать это в центре города», - прокомментировал Виктор Кувайцев.

А тем, кто не надеется на коммунальщиков, стоит запастись лопатами.