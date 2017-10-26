26.10.2017 | 12:42

Управление СК РФ по Пензенской области обращается к жителям региона с призывом не оставаться равнодушными к случаям безвестного исчезновения несовершеннолетних и при наличии любой информации о местонахождении разыскиваемых детей незамедлительно уведомлять об этом правоохранительные органы.

«За первые три квартала 2017 года в органы следственного управления Пензенской области поступило 104 сообщения по факту безвестного исчезновения и самовольного ухода из дома несовершеннолетних», - отметили в управлении.

Актуальную проблему - разработку единого алгоритма розыска пропавших детей - 25 октября обсудили в Следственном комитете РФ.

«СМИ практически ежедневно сообщают о пропавших без вести детях. В лучшем случае события развиваются так: следственный комитет возбуждает уголовное дело, сотрудники МВД организуют поисковые мероприятия, к которым по необходимости подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, Министерства обороны, члены волонтерских организаций, просто неравнодушные граждане. В результате общих усилий ребенок найден, жив и здоров. Однако так происходит далеко не всегда. Основная причина в отсутствии единого алгоритма, распределяющего функциональные обязанности и зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий», - сообщили в управлении.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин акцентировал внимание на том, что решение о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения ребенка должно приниматься региональными подразделениями не только после соответствующих обращений от коллег, но и по информации из СМИ, социальных сетей и мессенджеров. Это необходимо для того, чтобы не терять ни минуты времени, так как каждая из них может стоить ребенку жизни.

Отдельно Александр Бастрыкин отметил роль волонтерских организаций (в частности, спасательного отряда «Лиза Алерт», чьи члены действуют и в Пензенской области), которые порой выполняют задачи правоохранительных органов. «Мы высоко ценим ваши добрые дела. Спасибо, что вы есть. Неравнодушные к чужой беде люди – это уже большая сила», - подчеркнул он.

«По мнению всех участников совещания, в алгоритме совместных действий необходимо максимально полно использовать потенциал добровольческих поисковых отрядов, не ограничивая их деятельность излишним формализмом», - отметили в управлении.