26.10.2017 | 11:00

Белинский районный суд удовлетворил иск прокурора, требовавшего обязать администрацию города Белинского решить вопрос с уличным освещением.

Как выяснилось, органом местного самоуправления были допущены существенные нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере: на ряде улиц города не функционировали фонари.

«Отсутствие в темное время суток искусственного освещения на улицах, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов, создает угрозу безопасности их жизни и здоровья, а также создает условия и может являться причиной совершения преступлений и правонарушений», - сообщили в райсуде.

По той же причине затруднена работа государственных служб и ведомств, обслуживающих население: в темноте трудно отыскать тот или иной адрес.

Поскольку обязанность по организации освещения улиц напрямую возложена на органы местного самоуправления, администрация города Белинского должна починить старые фонари или заменить их на новые.