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Общество | 30 октября судебные приставы будут ждать пензенцев на улице Строителей

26.10.2017|13:19
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Управление Федеральной службы судебных приставов приглашает пензенцев погасить долги в своем мобильном офисе. Он работает на дорогах областного центра каждый понедельник и среду.

Обратившись в мобильный офис, любой желающий может выяснить, есть ли у него задолженности и какие, а также погасить их с помощью банковской карты или наличных денег.

В ближайший понедельник, 30 октября, мобильный пункт с 15:00 до 18:00 будет располагаться на ул. Строителей, 5.

«Оплатить задолженность можно также в режиме онлайн при помощи «Банка данных исполнительных производств», расположенного на главной странице официального сайта УФССП России по Пензенской области r58.fssprus.ru», - добавили в пресс-службе ведомства.

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Гость|26.10.2017 13:39|

если гаишник меня тормознет и передаст мои документы третьим лицам - он получит нехилую жалобу в прокуратуру на свои незаконный действия.

А и приставами я все равно общаться не буду, даже из машины выходить не буду.

Гость|26.10.2017 13:45|

Не хило получит и начальник УГИБДД .

Гость|26.10.2017 13:46|

Ура все на проспект Строителей 5.

Гость|26.10.2017 13:49|

На пьяной дороге будут азс охранять?

Гость|26.10.2017 13:51|

penzainform.ru писал(a):

30 октября, мобильный пункт с 15:00 до 18:00 будет располагаться на ул. Строителей, 5.
я только в 19 00 могу зайти

Гость|26.10.2017 13:56|

Гость писал(a):

если гаишник меня тормознет и передаст мои документы третьим лицам - он получит нехилую жалобу в прокуратуру на свои незаконный действия.

А и приставами я все равно общаться не буду, даже из машины выходить не буду.

Правильно , судебный пристав без судебного решения это кусок кизяка .

Гость|26.10.2017 13:58|

хрен вы меня там дождетесь

Гость|26.10.2017 14:24|

Гость писал(a):

хрен вы меня там дождетесь
а где Вас ждать?, мы рядом УФССП России по Пензенской области

Гость|26.10.2017 14:29|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
30 октября, мобильный пункт с 15:00 до 18:00 будет располагаться на ул. Строителей, 5.
я только в 19 00 могу зайти
ради вас задержимся. А сколько у вас будет с собой денег и как вас узнать?

Гость|26.10.2017 14:40|

а если я только спросить, то мне все равно нужно будет платить?

Имя: Гость
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