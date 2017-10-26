26.10.2017 | 13:19

Управление Федеральной службы судебных приставов приглашает пензенцев погасить долги в своем мобильном офисе. Он работает на дорогах областного центра каждый понедельник и среду.

Обратившись в мобильный офис, любой желающий может выяснить, есть ли у него задолженности и какие, а также погасить их с помощью банковской карты или наличных денег.

В ближайший понедельник, 30 октября, мобильный пункт с 15:00 до 18:00 будет располагаться на ул. Строителей, 5.

«Оплатить задолженность можно также в режиме онлайн при помощи «Банка данных исполнительных производств», расположенного на главной странице официального сайта УФССП России по Пензенской области r58.fssprus.ru», - добавили в пресс-службе ведомства.