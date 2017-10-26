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Общество | 28 октября в Пензе не планируется выделение автобусов до кладбищ

26.10.2017|14:35
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28 октября, на Дмитриевскую родительскую субботу, в Заречном для желающих посетить могилы родных и близких с 8:00 до 14:00 организуют движение муниципального транспорта от проходных «А» и «АМ» до городского кладбища.

«Автобусы будут ходить с интервалом в полчаса. Стоимость проезда будет такой же, как и по городу, - 12 рублей», - пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МП «Автотранс»,

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в администрации Пензы, в областном центре организация специализированных маршрутов до городских кладбищ не предусмотрена.

Источник — фото с сайта zarpressa.ru
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Гость|26.10.2017 15:55|

Ну так а нам зачем эта радостная для резервации новость? У нас не будет автобусов, нам что до них?

Гость|26.10.2017 15:56|

а чтобы православным жрецам за свой счет не организовать горожанам автобусы?

Торговый центр-то им за народные деньги строят...

Гость|26.10.2017 16:01|

Че, я не понял, это зареченских автобусами на хладбище повезут? Ха-ха-ха!

Гость|26.10.2017 16:03|

Да!Ты конкретный дебил!

Гость|26.10.2017 16:04|

При чем тут православные жрецы? Неправославные на могишлы к родственникам не ходят? Молодцы зареченцы, так и надо!

Гость|26.10.2017 16:10|

Гость писал(a):

При чем тут православные жрецы?
penzainform.ru писал(a):
Дмитриевскую родительскую субботу
Этот праздник как бы жрецы придумали.

нормальные люди (кто не верит в вымышленных друзей на небе) ходят на кладбища когда им удобно, или когда захотят.

А не в строго отведенные вымыслом дни.

Имя: Гость
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