26.10.2017 | 14:35

28 октября, на Дмитриевскую родительскую субботу, в Заречном для желающих посетить могилы родных и близких с 8:00 до 14:00 организуют движение муниципального транспорта от проходных «А» и «АМ» до городского кладбища.

«Автобусы будут ходить с интервалом в полчаса. Стоимость проезда будет такой же, как и по городу, - 12 рублей», - пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МП «Автотранс»,

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в администрации Пензы, в областном центре организация специализированных маршрутов до городских кладбищ не предусмотрена.