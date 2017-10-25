В четверг, 26 октября, пройдет Второй открытый форум прокуратуры Пензенской области по вопросам экологии.
Участники дискуссии обсудят соблюдение законодательства в сфере лесопользования, проблемные вопросы при реализации законодательства в области обращения с отходами, а также обеспечение законности в сфере водопользования.
К работе на площадках планируется привлечь представителей органов прокуратуры, государственной власти и широкое экспертное сообщество.
«Итоги обсуждения будут использованы в совместной работе прокуратуры с общественными институтами, контролирующими структурами и органами власти», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Форум начнет работу в 10:00 в аудитории № 1-208 корпуса № 1 Пензенского государственного университета.
Неужели проверят последствия нарушений в Леонидовке.