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Общество | В Пензе пройдет форум областной прокуратуры по вопросам экологии

25.10.2017|09:51
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В четверг, 26 октября, пройдет Второй открытый форум прокуратуры Пензенской области по вопросам экологии.

Участники дискуссии обсудят соблюдение законодательства в сфере лесопользования, проблемные вопросы при реализации законодательства в области обращения с отходами, а также обеспечение законности в сфере водопользования.

К работе на площадках планируется привлечь представителей органов прокуратуры, государственной власти и широкое экспертное сообщество.

«Итоги обсуждения будут использованы в совместной работе прокуратуры с общественными институтами, контролирующими структурами и органами власти», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Форум начнет работу в 10:00 в аудитории № 1-208 корпуса № 1 Пензенского государственного университета.

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Гость|25.10.2017 10:42|

Неужели проверят последствия нарушений в Леонидовке.

Гость|25.10.2017 10:57|

На одного работающего-15 проверяющих ! Живем...

Гость|25.10.2017 11:01|

А ситуацию с отмыванием экологических грантов отдельными лженаучными общественными организациями обсуждать будут?

Гость|25.10.2017 11:07|

Гость писал(a):

Неужели проверят последствия нарушений
на Западной поляне, где продолжается уничтожение лесопарковой зоны.

Имя: Гость
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