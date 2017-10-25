25.10.2017 | 09:51

В четверг, 26 октября, пройдет Второй открытый форум прокуратуры Пензенской области по вопросам экологии.

Участники дискуссии обсудят соблюдение законодательства в сфере лесопользования, проблемные вопросы при реализации законодательства в области обращения с отходами, а также обеспечение законности в сфере водопользования.

К работе на площадках планируется привлечь представителей органов прокуратуры, государственной власти и широкое экспертное сообщество.

«Итоги обсуждения будут использованы в совместной работе прокуратуры с общественными институтами, контролирующими структурами и органами власти», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Форум начнет работу в 10:00 в аудитории № 1-208 корпуса № 1 Пензенского государственного университета.