25.10.2017 | 10:56

В Пензе школа № 49, расположенная на улице Кирова, привлечена к ответственности за невыполнение в срок предписания регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, во время проверки было выявлено, что в актовом зале образовательного учреждения до сих пор не завершены ремонтные работы.

В частности, оштукатурены только три стены из четырех, их покраска не проведена, старое половое покрытие снято, а новое не настелено.

Таким образом, школа нарушила сроки исполнения ранее выданного предписания и за это по суду оштрафована на 10 000 рублей.