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Общество | В Пензе оштрафовали школу, где ремонт актового зала не доделали в срок

25.10.2017|10:56
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В Пензе школа № 49, расположенная на улице Кирова, привлечена к ответственности за невыполнение в срок предписания регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, во время проверки было выявлено, что в актовом зале образовательного учреждения до сих пор не завершены ремонтные работы.

В частности, оштукатурены только три стены из четырех, их покраска не проведена, старое половое покрытие снято, а новое не настелено.

Таким образом, школа нарушила сроки исполнения ранее выданного предписания и за это по суду оштрафована на 10 000 рублей.

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Гость|25.10.2017 11:15|

А деньги на это мероприятие были?

Гость|25.10.2017 11:19|

За цирк кого штрафовать будем?

Купюрову?

А за перинатальный с мостом?

Аза отсутствие освещения на улицах?-Менты от безысходности по вечерам допоздна стоят спасая пешеходов от безалаберности городской власти!

Имя: Гость
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