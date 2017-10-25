Нижнеломовский районный суд привлек к административной ответственности главного инженера ООО «Дорсервис», который не обеспечил безопасность движения при ремонте и содержании дорог.
Установлено, что на участке автодороги Вадинск - Земетчино с 37-го по 42-й километр обочина была занижена более чем на 4 см (от 8 до 17 см).
На участке дороги Вадинск - Выборное - Сноховка с 6-го по 17-й километр не были выставлены необходимые дорожные знаки («Обгон запрещен», «Ограничение максимальной скорости», «Сужение дороги», «Дорожные работы»).
Мужчина признал свою вину в совершении правонарушения. Суд принял решение оштрафовать его на 20 000 рублей.
«Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.