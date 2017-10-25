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Общество | Ученики школы им. Лермонтова провели субботник на набережной Спутника

25.10.2017|10:16
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21 октября в Городе Спутнике состоялся экологический субботник под названием «Чистый берег». Он проходил в рамках региональной акции «Природа губернии - моя забота».

В уборке приняли участие более 100 учеников школы им. М. Ю. Лермонтова, педагоги, а также сотрудники администрации Пензенского района.

«Мы постоянно проводим такие мероприятия с участием и детей, и взрослых. В этот раз совместно с «Термодомом» решили устроить акцию для подготовки набережной к зиме. Школьники с удовольствием откликнулись. Мы тоже приняли участие, сделали небольшой вклад в общее дело», - отметил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Старшеклассники подчеркнули важность акции, объяснили, что живут в Спутнике, а потому хотят, чтобы микрорайон был чистым и ухоженным.

«Мы каждый вечер видим прекрасную набережную и хотим внести свой вклад в эту красоту», - рассказала ученица школы им. М. Ю. Лермонтова Екатерина Михеева.

Директор школы Ольга Баландина отметила, что подобные акции нужны для сплочения детей, к тому же во время уборки каждый ребенок получает заряд бодрости.

Субботник продлился несколько часов, и теперь любой житель и гость микрорайона может порадоваться аккуратным газонам и чистым дорожкам, а также мысленно поблагодарить участников акции за неравнодушие и любовь к своей малой родине.

Всех остальных призывают уважать труд активистов, бережно относиться к Городу Спутнику и по мере сил поддерживать его красоту.

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