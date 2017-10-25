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Общество | Пензенцам предлагают научиться грамотно распоряжаться деньгами

25.10.2017|15:44
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Пензенская область присоединится к информационно-просветительской кампании под названием «IV Всероссийская неделя сбережений», которая пройдет с 30 октября по 5 ноября.

Основной темой станет распоряжение деньгами. Желающие смогут научиться составлять личные финансовые планы, узнают о принципах финансовой безопасности, кредитной нагрузке, о правах потребителей в данной сфере.

«Планируется, что в Пензенской области мероприятия недели сбережений пройдут в образовательных учреждениях. Присоединиться к проекту смогут и другие жители региона. На специальном сайте http://www.вашифинансы.рф можно поучаствовать в бесплатных открытых семинарах, лекциях, мастер-классах. На портале можно будет пройти тестирование, которое покажет текущий уровень финансовой грамотности», - сообщает пресс-служба регионального минфина.

На сайте проекта могут зарегистрироваться и работодатели. В этом случае участник в личном кабинете получит доступ к тематическим статьям, презентациям, видеолекциям, которыми он сможет поделиться с коллегами.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|25.10.2017 16:47|

Были бы деньги, а как ими распорядиться я и без вас знаю...

Гость|25.10.2017 16:56|

penzainform.ru писал(a):

Желающие смогут научиться составлять личные финансовые планы,
Которые потом решениями правительства РФ будут перечеркнуты.

Гость|25.10.2017 17:04|

Научили бы власть держащих. Все богатства страны растащили и раздали иноземцам.

Гость|25.10.2017 17:06|

УВАЖАЕМЫЙ ГУБЕРНАТОР!

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ОПУБЛИКОВАНА ЦИФРА ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЗДАНИЯ И ЗЕМЛЮ СРЕДСТВ, НА БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ В 2017-2018 ГОДАХ?

Гость|25.10.2017 17:13|

penzainform.ru писал(a):

Желающие смогут научиться составлять личные финансовые планы
Эх, я бы такие личные финансовые планы составил, но... введут очередной налог на полёты в космос или придумают новый фонд ремонта судов дальнего плавания, и - прощайте мои планы!

Гость|25.10.2017 17:21|

Гость писал(a):

Были бы деньги, а как ими распорядиться я и без вас знаю...
Спорим не знаешь!?

Поэтому у тебя и таких как ты их нет. И не будет. Никогда.

Гость|25.10.2017 17:22|

Прокурор Приморья Сергей Бессчасный предложил чиновникам сесть на диету и питаться на 182 рубля в день. Именно такая сумма сейчас выделяется из бюджета на питание детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Поддерживаем данную идею и предлагаем распространить её на всех без исключения глав регионов, депутатов и сенаторов. Глядишь, поколение дармоедов основательно сократится.

Гость|25.10.2017 17:32|

Гость писал(a):

УВАЖАЕМЫЙ ГУБЕРНАТОР!

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ОПУБЛИКОВАНА ЦИФРА ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЗДАНИЯ И ЗЕМЛЮ СРЕДСТВ, НА БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ В 2017-2018 ГОДАХ?

К РУКАМ ЧИНОВНИКОВ В ВАШЕМ ОКРУЖЕНИИ МОГУТ ПРИЛИПНУТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ В РАЗМЕРЕ ОКОЛО 100 000 000 РУБЛЕЙ, КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ С ПЛЕМЯННИКОМ ВАШЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВАШИ ПОДЧИНЕННЫЕ МОГУТ БРОСИТЬ ТЕНЬ НА ВАШУ БЕЗУПРЕЧНУЮ КАРЬЕРУ!

Гость|25.10.2017 17:33|

Гость писал(a):

Поэтому у тебя и таких как ты их нет. И не будет. Никогда.
-- Тут у вас как-то чудно! -- сказал Винтик. -- Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?

- Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! -- Колосок пригорюнился. -- Теперь вот явлюсь домой, -- сказал он, -- а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!

Имя: Гость
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