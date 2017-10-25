25.10.2017 | 15:44

Пензенская область присоединится к информационно-просветительской кампании под названием «IV Всероссийская неделя сбережений», которая пройдет с 30 октября по 5 ноября.

Основной темой станет распоряжение деньгами. Желающие смогут научиться составлять личные финансовые планы, узнают о принципах финансовой безопасности, кредитной нагрузке, о правах потребителей в данной сфере.

«Планируется, что в Пензенской области мероприятия недели сбережений пройдут в образовательных учреждениях. Присоединиться к проекту смогут и другие жители региона. На специальном сайте http://www.вашифинансы.рф можно поучаствовать в бесплатных открытых семинарах, лекциях, мастер-классах. На портале можно будет пройти тестирование, которое покажет текущий уровень финансовой грамотности», - сообщает пресс-служба регионального минфина.

На сайте проекта могут зарегистрироваться и работодатели. В этом случае участник в личном кабинете получит доступ к тематическим статьям, презентациям, видеолекциям, которыми он сможет поделиться с коллегами.