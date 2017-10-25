25.10.2017 | 08:55

Заслуги пензенского правозащитника высоко оценило профессиональное сообщество: Сергей Нестеров стал почетным адвокатом России. Соответствующий знак Сергей Александрович получил в столице, вручил его президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев.

По мнению Сергея Нестерова, получить такую оценку со стороны лучших юристов России было очень приятно.

«Это результат двадцатилетней адвокатской работы, кропотливой, трудоемкой. Занимался и занимаюсь в основном гражданскими делами (их большая масса, так как таких дел больше), уголовными делами. В моей практике были оправдательные приговоры», - рассказал он.

Также юрист успешно выступает в делах, связанных с миграционным законодательством.

В Пензе всего несколько человек имеют высокое звание «Почетный адвокат России», и коллеги рады за товарища.

«Я считаю, что Нестеров Сергей Александрович достоин той награды, которую он получил. Действительно грамотный юрист и оказывает квалифицированную надлежащую помощь лицам, которые к нему обращаются», - отметил первый вице-президент Адвокатской палаты Пензенской области Александр Губин.

Кстати, в Москве Сергей Нестеров принял предложение вступить в Международную ассоциацию русскоязычных адвокатов.