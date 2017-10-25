25.10.2017 | 12:56

На улице Мира установленный летом светофор на несколько секунд выпадает из поля зрения водителей, притом что прежний автоматический регулировщик таким недостатком не обладал. Новый же вкопали не очень удачно - он скрывается за столбом.

Похожая картина и на проспекте Победы, рядом с «Самолетом».

«...новые светофорные объекты у Самолета, в обоих направлениях с правой стороны происходит перекрытие светофора. Интересно, кто и как принимает такие объекты», - пожаловался один из пользователей Интернета на сайте портала «Penzainform».

Информация подтвердилась: водитель, подъезжая к автоматическому регулировщику, не видит его. Вдобавок знаки частично закрыты растительностью и столбом. До реконструкции дороги и замены опор со светофором и в этом месте такой проблемы не было.

Напомним, что летом поменяли около четырех тысяч знаков и светофоры на 56 улицах Пензы. Объясняли замену следующим образом.

«Их не надо ежегодно подкрашивать, стойки будут оцинкованные стоять. Как бы уже движемся к цивилизации», - рассказал тогда заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Владимир Рузляев.

Бюджету обновление светофоров и знаков обошлось в 80 миллионов рублей. Автовладельцы выразили желание, чтобы при приеме объектов чиновники выезжали на место и проверяли, удачно ли выполнили работу подрядчики.