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Общество | Бездомных диких зверей из Самары не смогли принять в Пензенском зоопарке

25.10.2017|17:19
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В Пензе «Газель» с иногородними номерами и живым грузом несколько часов простояла возле зоопарка. Внутри фургона оказались взрослый лев, львенок и медвежонок.

Водитель в панике: он долгие часы ехал из соседнего региона, но оказалось, что его не ждали.

«Зверей я привез из Самары, а здесь их не принимают. У меня на руках документ, сказали привезти сюда», - пояснил водитель «Газели».

Животных везли из самарского контактного зоопарка в пензенский контактный, но по каким-то причинам зверей там не приняли. Поэтому «Газель» и отправилась к единственному учреждению в городе, где могли помочь. Специалисты были вынуждены разбираться с чужими проблемами - жалко несчастных четвероногих.

«Состояние львов не совсем удовлетворительное, так как животные перенесли инфекционную болезнь под названием «кальцивироз». Лечение они прошли в контактном зоопарке в Самаре, сюда приехали недолеченные. Бурый медведь находится в адекватном состоянии», - сообщил ветеринар Пензенского зоопарка Андрей Солодков.

В Пензе несчастных хищников не смогли оставить.

«Сейчас решался вопрос, куда этих животных девать. Мы провели переговоры с Московским зоопарком, они их берут к себе в питомник. Потом они будут распределять их по зоопаркам России. В Пензенском зоопарке попросту нет мест, чтобы принять этих животных, тем более они больные», - подчеркнул директор учреждения Андрей Воскресенский.

По словам специалистов, перед дорогой в столицу пленников покормили за счет Пензенского зоопарка.

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Гость|25.10.2017 19:12|

penzainform.ru писал(a):

он долгие часы ехал из соседнего региона
не сгущайте краски, а то у нас так к облику великомученников и приравнивают.

Имя: Гость
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