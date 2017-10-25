25.10.2017 | 17:19

В Пензе «Газель» с иногородними номерами и живым грузом несколько часов простояла возле зоопарка. Внутри фургона оказались взрослый лев, львенок и медвежонок.

Водитель в панике: он долгие часы ехал из соседнего региона, но оказалось, что его не ждали.

«Зверей я привез из Самары, а здесь их не принимают. У меня на руках документ, сказали привезти сюда», - пояснил водитель «Газели».

Животных везли из самарского контактного зоопарка в пензенский контактный, но по каким-то причинам зверей там не приняли. Поэтому «Газель» и отправилась к единственному учреждению в городе, где могли помочь. Специалисты были вынуждены разбираться с чужими проблемами - жалко несчастных четвероногих.

«Состояние львов не совсем удовлетворительное, так как животные перенесли инфекционную болезнь под названием «кальцивироз». Лечение они прошли в контактном зоопарке в Самаре, сюда приехали недолеченные. Бурый медведь находится в адекватном состоянии», - сообщил ветеринар Пензенского зоопарка Андрей Солодков.

В Пензе несчастных хищников не смогли оставить.

«Сейчас решался вопрос, куда этих животных девать. Мы провели переговоры с Московским зоопарком, они их берут к себе в питомник. Потом они будут распределять их по зоопаркам России. В Пензенском зоопарке попросту нет мест, чтобы принять этих животных, тем более они больные», - подчеркнул директор учреждения Андрей Воскресенский.

По словам специалистов, перед дорогой в столицу пленников покормили за счет Пензенского зоопарка.