24.10.2017 | 10:36

В Спасском районе прокуратура выявила нарушения требований законодательства о погребении и похоронном деле.

Как оказалось, в нарушение гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию кладбищ во всех муниципальных образованиях района отсутствовали утвержденные проекты, по которым должны устраиваться погосты.

Книги регистрации либо вообще не велись, либо велись с грубейшими нарушениями, могилу нельзя было найти по номеру и данным о соседних захоронениях.

Администрации поселений заключили договоры на оказание услуг по погребению с МУП «ПрофКомСервис», но эта служба осуществляет захоронение только при отсутствии у умершего супруга, близких или иных родственников, а также если личность усопшего не была установлена.

«По результатам проверки прокурором района в администрации поселений Спасского района внесено 10 представлений об устранении нарушений законодательства, которые находятся на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.