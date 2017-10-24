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Общество | В Спасском районе выявлены нарушения при организации похорон

24.10.2017|10:36
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В Спасском районе прокуратура выявила нарушения требований законодательства о погребении и похоронном деле.

Как оказалось, в нарушение гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию кладбищ во всех муниципальных образованиях района отсутствовали утвержденные проекты, по которым должны устраиваться погосты.

Книги регистрации либо вообще не велись, либо велись с грубейшими нарушениями, могилу нельзя было найти по номеру и данным о соседних захоронениях.

Администрации поселений заключили договоры на оказание услуг по погребению с МУП «ПрофКомСервис», но эта служба осуществляет захоронение только при отсутствии у умершего супруга, близких или иных родственников, а также если личность усопшего не была установлена.

«По результатам проверки прокурором района в администрации поселений Спасского района внесено 10 представлений об устранении нарушений законодательства, которые находятся на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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