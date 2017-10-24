24.10.2017 | 09:49

В Пензенском районе ОАО «Нива» оштрафовано за неиспользование 2 853 га земли сельскохозяйственного назначения.

Общество взяло участок в аренду, но вводить земли в севооборот не спешило, поэтому территория зарастала сорняками.

Предприятию уже выдавалось предписание по устранению нарушения, однако ОАО «Нива» его не исполнило. По этой причине в отношении общества был составлен еще один протокол, а материалы дела направлены мировому судье.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, суд постановил признать фирму виновной в совершении административного правонарушения и назначить штраф в размере 100 000 рублей.