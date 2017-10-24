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Общество | В Пензе открытие Свердловского моста перенесено на середину ноября

24.10.2017|10:02
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На оперативном совещании в администрации Пензы, состоявшемся в понедельник, 23 октября, мэр Виктор Кувайцев сообщил, что открытие Свердловского моста планируется провести в середине ноября.

«Необходимо устранить все недоделки и завершить благоустройство прилегающих территорий», - пояснил он.

«Глава администрации города поручил начальнику управления капстроительства Игорю Умнову ежедневно контролировать ход работ», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Первоначально сообщалось, что официальное открытие Свердловского моста запланировано на 6 ноября, а городской транспорт начнет двигаться через Суру по обновленному мосту с 7 ноября.

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Гость|24.10.2017 10:31|

Бабич, видимо раньше никак не сможет прибыть, а без него не откроют.

Гость|24.10.2017 10:37|

Мост,случайно,не АгаМага ремонтировал?Тогда,раньше следующего года не откроют.

Гость|24.10.2017 10:38|

Бакунинский закрывайте уже быстрее)))

Гость|24.10.2017 10:41|

В Пензе без переносов сроков никак. Что с перенатальным центром?! Говорили про октябрь-считаные дни остались. Ну не могут ни в какие сроки уложится балаболы!!

Гость|24.10.2017 10:42|

Сначала 6-7 ноября, теперь середина уже! Как верить властям, если они даже в мелочах не могут точно что-либо сказать? За три недели всего до открытия объявили дату и уже через неделю всё меняется. Удивительная близорукость!

Гость|24.10.2017 10:51|

А в новость в чём заключается? Зачем на главную повесили?

Гость|24.10.2017 10:52|

Да они в параллельном измерении живут, где балом правит балабольство.

Гость|24.10.2017 10:52|

Вот и откроют в лучшем случае в срок.И нахрена народ будоражили?

Гость|24.10.2017 11:06|

Такой мост год делают господин хороший мер вы лутче обещайте обещать обещанное. И правильно говорил Станиславский не верю.

Гость|24.10.2017 11:08|

Новость заключается в том что мы для них нищие и тупые бараны. Нас за людей перестали считать. Денежку не успели поделить господа.

Гость|24.10.2017 11:08|

середина ноября какого года?

Гость|24.10.2017 11:17|

Меня родители учили,что если не сможешь сделать,то не надо обещать.

За слова отвечать нужно!

Имя: Гость
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