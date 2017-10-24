24.10.2017 | 10:02

На оперативном совещании в администрации Пензы, состоявшемся в понедельник, 23 октября, мэр Виктор Кувайцев сообщил, что открытие Свердловского моста планируется провести в середине ноября.

«Необходимо устранить все недоделки и завершить благоустройство прилегающих территорий», - пояснил он.

«Глава администрации города поручил начальнику управления капстроительства Игорю Умнову ежедневно контролировать ход работ», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Первоначально сообщалось, что официальное открытие Свердловского моста запланировано на 6 ноября, а городской транспорт начнет двигаться через Суру по обновленному мосту с 7 ноября.